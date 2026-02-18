離譜 除夕夜莽父嫌4歲幼女太吵竟趕下車 兒少法送辦

44歲張男16日除夕傍晚近6時開車載妻子及4歲女兒，行經新店中興路三段與寶慶街口停紅燈時，疑因女兒吵鬧竟將女兒趕出車外，所幸女童後續安全無虞。新店警依兒少保障法將張男函請社會局裁罰，另依道交條例舉發，最高可處3萬6000元罰款。

有民眾除夕（16日）晚間6時開車行經新店區中興路三段與寶慶街口，發現前方1輛正停等紅燈車輛突然打開車門，1名4歲女童疑被駕駛趕下車，駕駛隨後關上車門，女童被趕下車後當場跌坐在地，接著快步穿過馬路走到騎樓旁，車上1名女子趕緊下車追趕女童，離譜過程全程都被行車記錄器拍下PO網。

新店警方網路巡察發現立即調閱監視器調查，經查該車車主張男載妻子及4歲女兒行經該處時，因女兒在車上吵鬧竟將她趕出車外，其母見狀趕緊下車追趕女兒。警方經由路口監視器與訪查確認女童後續安全無虞，後續將張男依違反兒童及少年福利與權益保障法第49條函請社會局裁罰，依法可處6萬元以上60萬元以下罰款，並得公布其姓名。

另有關交通違規部分，將依道路交通管理處罰條例第 43 條製單舉發，最高可裁處3萬6000元罰款。