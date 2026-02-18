快訊

天道盟副盟主席開百桌嫁女兒 「瑤山牛」是何許人也？

聽新聞
0:00 / 0:00

離譜 除夕夜莽父嫌4歲幼女太吵竟趕下車 兒少法送辦

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

44歲張男16日除夕傍晚近6時開車載妻子及4歲女兒，行經新店中興路三段與寶慶街口停紅燈時，疑因女兒吵鬧竟將女兒趕出車外，所幸女童後續安全無虞。新店警依兒少保障法將張男函請社會局裁罰，另依道交條例舉發，最高可處3萬6000元罰款

有民眾除夕（16日）晚間6時開車行經新店區中興路三段與寶慶街口，發現前方1輛正停等紅燈車輛突然打開車門，1名4歲女童疑被駕駛趕下車，駕駛隨後關上車門，女童被趕下車後當場跌坐在地，接著快步穿過馬路走到騎樓旁，車上1名女子趕緊下車追趕女童，離譜過程全程都被行車記錄器拍下PO網。

新店警方網路巡察發現立即調閱監視器調查，經查該車車主張男載妻子及4歲女兒行經該處時，因女兒在車上吵鬧竟將她趕出車外，其母見狀趕緊下車追趕女兒。警方經由路口監視器與訪查確認女童後續安全無虞，後續將張男依違反兒童及少年福利與權益保障法第49條函請社會局裁罰，依法可處6萬元以上60萬元以下罰款，並得公布其姓名。

另有關交通違規部分，將依道路交通管理處罰條例第 43 條製單舉發，最高可裁處3萬6000元罰款。

新店分局呼籲，民眾如遇有類似婦幼案件，有幼童急需保護之情況，請立即撥打110通報警方到場協助，以免發生憾事。

4歲女童被趕下車後跑過馬路。記者黃子騰／翻攝
4歲女童被趕下車後跑過馬路。記者黃子騰／翻攝
女童被趕下車後跌坐在地。圖／取自Threads
女童被趕下車後跌坐在地。圖／取自Threads

女童 罰款

延伸閱讀

影／鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」稱受正能量感召 蔣萬安12字回應

影／鄭麗文除夕撞鐘「2度劇烈抖動」 民俗專家示警

除夕撞鐘「2度劇烈抖動」熱議不斷 鄭麗文親回：感受到巨大正能量

鄭麗文除夕撞鐘「手中紅繩抖動」 網指站的位置是關鍵：鐘聲共振最強

相關新聞

國1五楊高架驚傳6車連環撞 大年初一擠成一團疊羅漢

國道1號五楊高架南下校前路口昨晚8時許發生6車連環撞加疊羅漢事故，警方獲報趕往，無人受傷且無人酒駕，全案簡化致A3事故處...

18歲無業男過年想穿新衣 專櫃偷英國潮牌7200元上衣被逮

18歲王姓男子日前和兩名友人，在台北市東區忠孝東路附近一家百貨公司逛街，王男趁機在一家專櫃內，偷走一件價值7200元的英...

代辦貸款反成仇？ 堂弟持刀上門討錢 桌翻物毀畫面曝光

屏東縣新園鄉昨上午驚傳持刀糾紛。1名男子騎機車前往親戚經營的檳榔攤，疑似因金錢問題爆發爭執，當場亮刀揮舞並砸毀物品後離去...

離譜 除夕夜莽父嫌4歲幼女太吵竟趕下車 兒少法送辦

44歲張男16日除夕傍晚近6時開車載妻子及4歲女兒，行經新店中興路三段與寶慶街口停紅燈時，疑因女兒吵鬧竟將女兒趕出車外，...

台東獨居老翁荒野菜園受困3天 靠木棍喝水桶髒水獲救

台東縣池上鄉振興村一名70歲陳姓獨居老翁日前前往自家菜園巡視時，不慎跌倒，竟在原地受困長達3天。今天上午9時47分，有民...

影／粗心工頭弄丟7.5萬款 暖心騎士拾金不昧警「鷹眼」尋主

桃園有名好心的邱姓騎士小年夜前夕行經八德區興豐路拾獲一大疊現金，清點發現多達7萬5000元急送八德警分局八德派出所，警方...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。