18歲無業男過年想穿新衣 專櫃偷英國潮牌7200元上衣被逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

18歲王姓男子日前和兩名友人，在台北市東區忠孝東路附近一家百貨公司逛街，王男趁機在一家專櫃內，偷走一件價值7200元的英國品牌圓領上衣，警方事後循線逮人，他供稱目前無業，行竊上衣是想「過新年穿新衣」。

王嫌是南部人，北上台北市租住大同區，他日前在台北市東區和友人逛街，到一處專櫃內看上英國潮牌Allsaints上衣，他要求店員拿別的尺寸衣服佯裝要試穿，店員剛轉身，他就迅速將看中的上衣塞在外套內，一旁友人也沒有發現他行竊。

王嫌和友人離去後，店家清點商品發現失竊，連忙向轄區新生南路派出所報案。

警方指派專責人員調閱現場及警用監視器畫面，擴大比對相關影像資料、鎖定對象。蒐證完備後，向台北地院聲請搜索票獲准，循線查緝18歲王姓犯嫌到案，並在他住家起獲遭竊上衣1件。全案依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

王姓男子眼見農曆新年到來，在百貨公司行竊7200元的上衣，想要穿新衣過年。記者廖炳棋／翻攝
王姓男子眼見農曆新年到來，在百貨公司行竊7200元的上衣，想要穿新衣過年。記者廖炳棋／翻攝

