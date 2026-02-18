聽新聞
0:00 / 0:00
春節返家驚險記 國中生沒手機坐過站 暖警即刻護送
台東縣太麻里鄉一名國中男學生昨天傍晚走在南迴公路上，天色漸暗，車輛呼嘯而過，荒野地帶一片靜寂。下午他從市區搭公車返家時，不小心坐過站，下車後才發現離家還有好一段距離。偏偏身上沒有手機，無法聯絡家人，只能徒步前行，心裡既緊張又不安。看到前方亮著燈的美和派出所，他鼓起勇氣走進去求助。
警員蔡璧鴻了解狀況後，先借電話幫學生撥打家長，但多次都沒人接。適逢春節年假，公路車流量大、車速快，考量孩子獨自步行安全堪憂，蔡員當機立斷，親自開車護送學生回到位於荒野部落的家中，直到確認交到家長手裡才放心離開。
家長對警方的即時幫助表示感激，直說幸好孩子懂得求助，也遇到願意伸出援手的員警。南迴公路班次有限，荒野路段車速快，一旦坐過站或迷路，很容易陷入危險。
警方呼籲，遇到突發狀況應保持冷靜，立即向警察或附近單位求助；家長也應多關心孩子行程與安全，教導孩子遇事冷靜應對、及時求助，才能保障自身安全。這段小插曲不只凸顯偏鄉交通挑戰，也讓人感受到員警守護民眾的細心與溫暖。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。