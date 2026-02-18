春節返家驚險記 國中生沒手機坐過站 暖警即刻護送

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣太麻里鄉一名國中男學生昨天傍晚走在南迴公路上，天色漸暗，車輛呼嘯而過，荒野地帶一片靜寂。下午他從市區搭公車返家時，不小心坐過站，下車後才發現離家還有好一段距離。偏偏身上沒有手機，無法聯絡家人，只能徒步前行，心裡既緊張又不安。看到前方亮著燈的美和派出所，他鼓起勇氣走進去求助。

警員蔡璧鴻了解狀況後，先借電話幫學生撥打家長，但多次都沒人接。適逢春節年假，公路車流量大、車速快，考量孩子獨自步行安全堪憂，蔡員當機立斷，親自開車護送學生回到位於荒野部落的家中，直到確認交到家長手裡才放心離開。

家長對警方的即時幫助表示感激，直說幸好孩子懂得求助，也遇到願意伸出援手的員警。南迴公路班次有限，荒野路段車速快，一旦坐過站或迷路，很容易陷入危險。

警方呼籲，遇到突發狀況應保持冷靜，立即向警察或附近單位求助；家長也應多關心孩子行程與安全，教導孩子遇事冷靜應對、及時求助，才能保障自身安全。這段小插曲不只凸顯偏鄉交通挑戰，也讓人感受到員警守護民眾的細心與溫暖。

台東縣太麻里鄉一名國中男學生昨天從市區搭公車返家時，不小心坐過站，求助派出所警員，順利被載回家。圖／大武警分局提供
台東縣太麻里鄉一名國中男學生昨天從市區搭公車返家時，不小心坐過站，求助派出所警員，順利被載回家。圖／大武警分局提供
警員親自開車護送學生回到位於荒野部落的家中。圖／大武警分局提供
警員親自開車護送學生回到位於荒野部落的家中。圖／大武警分局提供

