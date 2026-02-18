國1楊梅5車連環撞！驚見小客車整台被「鏟起」
國道1號高架南向70.4公里桃園楊梅路段昨(17)日大年初一發生連環車禍，昨晚20時38分許一名38歲黃姓男子駕駛小客車，疑似未保持安全距離釀禍，導致5台車撞成一團，其中一台車還被「鏟起」疊在前後的車輛上。所幸，據國道警察表示，該起事故並無造成任何人員傷亡。
警方說明，黃男駕駛小客車疑似未保持行車安全距離，撞擊前方48歲陳姓男子駕駛的小客車，造成總計5部車事故，各車駕駛人酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。
警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以免遇到狀況應變不及。
本文章來自《桃園電子報》。原文：國1楊梅5車連環撞！驚見小客車整台被「鏟起」
