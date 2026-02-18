快訊

MLB／大谷翔平實戰打擊登板 道奇主帥讚：狀態肯定比去年好

115大考攻略／學檔愈早準備愈致勝 一階過了不代表安全

YouTube初二全球大當機！用戶哀號「 還我甄嬛傳」網：全台長輩小孩崩潰

桃市前五大救護熱區！內壢消防分隊春節堅守崗位 張善政致贈慰勞金

桃園電子報／ 桃園電子報

667959fd 05e9 4c3e 8deb 4482273c472e
桃園市長張善政慰勞春節期間堅守崗位的消防人員，並致贈慰勞金。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（17）日下午前往消防局內壢分隊，慰勞春節期間堅守崗位的消防人員，並致贈慰勞金。張善政表示，感謝消防人員在春節期間犧牲假期、堅守崗位，守護市民生命財產安全，令人敬佩。近期天氣寒冷，加上春節期間人車往來頻繁，救護勤務明顯增加，無論是長者因低溫不適送醫，或交通事故緊急救援，救護人員皆全年無休、即時馳援，充分展現專業精神與高度責任感，是市民得以平安過年、無後顧之憂的關鍵力量，市府將持續提升救護量能，也祝福消防人員新的一年平平安安。

720d9dfa 756f 4be8 b7b7 0bbd92e0fb1b
搜救犬團隊在各項搜救任務中發揮關鍵力量，為守護市民安全付出重要貢獻。圖：市府提供

張善政指出，除夕夜因適逢春節期間燃放爆竹頻繁，全市發生多起火警，所幸在消防人員迅速應變與專業處置下即時控制火勢，避免災情擴大，均未造成人員傷亡，消防人員表現值得肯定。

消防局表示，內壢分隊位於桃園與中壢交會樞紐，區內涵蓋內壢火車站、台1線省道及內壢工業區，具有交通要道、多元產業與高密集住宅等特性，勤務型態複雜且繁重。每年救護案件量約5000件，為全市前五大救護熱區之一，加上工業區廠房風險及老舊社區巷弄狹窄等因素，也增加火警搶救難度，面對高強度勤務與多元災害型態，內壢分隊始終維持高效率應變能力，展現專業與團隊合作精神。

消防局進一步表示，在搜救能量方面，領犬員盧弘恩與搜救犬April於去（114）年達成雙重里程碑，10月率先取得德國BRH「路徑追蹤高級認證」，並於年底通過「國家MRT搜救犬救援能力認證」，具備參與國際救災任務資格；領犬員吳曜任與搜救犬Emma克服受傷後復出，並取得廣域搜索認證，同時於去年支援花蓮馬太鞍搜尋勤務，於實戰任務中展現高度穩定度與搜尋效能，顯見搜救犬團隊在各項搜救任務中發揮關鍵力量，為守護市民安全付出重要貢獻。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃市前五大救護熱區！內壢消防分隊春節堅守崗位 張善政致贈慰勞金

延伸閱讀：

  1. 張善政贈慰勞金肯定桃消春節堅守崗位 盼守護民眾生命安全
  2. 桃園「生生有鮮乳」即將上路 謝美英籲教育局提前模擬狀況防亂象

春節 消防人員

延伸閱讀

桃園除夕夜33件火災「半數與煙火有關」 張善政說話了

農曆春節前夕重磅！張善政團隊首長人事異動 3月1日生效

平鎮警年節守護治安 張善政親贈慰勞禮品表達謝意

犧牲假期堅守崗位！張善政肯定楊梅警辛勞 頒慰問金激勵士氣

相關新聞

國1五楊高架驚傳6車連環撞 大年初一擠成一團疊羅漢

國道1號五楊高架南下校前路口昨晚8時許發生6車連環撞加疊羅漢事故，警方獲報趕往，無人受傷且無人酒駕，全案簡化致A3事故處...

高雄大寮貨櫃屋初一遇祝融 6旬租客30%面積燒傷送醫

高雄市大寮區拷潭路一處鐵皮貨櫃屋今天中午12時45分許發生火警，火勢延燒周邊平房，63歲黃姓老翁左側30%燒燙傷，送往醫...

代辦貸款反成仇？ 堂弟持刀上門討錢 桌翻物毀畫面曝光

屏東縣新園鄉昨上午驚傳持刀糾紛。1名男子騎機車前往親戚經營的檳榔攤，疑似因金錢問題爆發爭執，當場亮刀揮舞並砸毀物品後離去...

年前出國倒數驚魂！土城警神助攻 找回民眾丟失護照

新北市土城警分局土城派出所日前接獲轄區張姓女子報案，稱其皮包不慎遺失，皮包內含護照，且隔日即將搭機出國，情況十分緊急，警...

國1楊梅5車連環撞！驚見小客車整台被「鏟起」

國道1號高架南向70.4公里桃園楊梅路段昨(17)日大年初一發生連環車禍，昨晚20時38分許一名38歲黃姓男子駕駛小客車，疑似未保持安全距離釀禍，導致5台車撞成一團，其中一台車還被「鏟起」疊在前後的車輛上。

桃市前五大救護熱區！內壢消防分隊春節堅守崗位 張善政致贈慰勞金

桃園市長張善政昨（17）日下午前往消防局內壢分隊，慰勞春節期間堅守崗位的消防人員，並致贈慰勞金。張善政表示，感謝消防人員在春節期間犧牲假期、堅守崗位，守護市民生命財產安全，令人敬佩。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。