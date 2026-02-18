桃園市長張善政慰勞春節期間堅守崗位的消防人員，並致贈慰勞金。圖：市府提供

桃園市長張善政昨（17）日下午前往消防局內壢分隊，慰勞春節期間堅守崗位的消防人員，並致贈慰勞金。張善政表示，感謝消防人員在春節期間犧牲假期、堅守崗位，守護市民生命財產安全，令人敬佩。近期天氣寒冷，加上春節期間人車往來頻繁，救護勤務明顯增加，無論是長者因低溫不適送醫，或交通事故緊急救援，救護人員皆全年無休、即時馳援，充分展現專業精神與高度責任感，是市民得以平安過年、無後顧之憂的關鍵力量，市府將持續提升救護量能，也祝福消防人員新的一年平平安安。

搜救犬團隊在各項搜救任務中發揮關鍵力量，為守護市民安全付出重要貢獻。圖：市府提供

張善政指出，除夕夜因適逢春節期間燃放爆竹頻繁，全市發生多起火警，所幸在消防人員迅速應變與專業處置下即時控制火勢，避免災情擴大，均未造成人員傷亡，消防人員表現值得肯定。

消防局表示，內壢分隊位於桃園與中壢交會樞紐，區內涵蓋內壢火車站、台1線省道及內壢工業區，具有交通要道、多元產業與高密集住宅等特性，勤務型態複雜且繁重。每年救護案件量約5000件，為全市前五大救護熱區之一，加上工業區廠房風險及老舊社區巷弄狹窄等因素，也增加火警搶救難度，面對高強度勤務與多元災害型態，內壢分隊始終維持高效率應變能力，展現專業與團隊合作精神。

消防局進一步表示，在搜救能量方面，領犬員盧弘恩與搜救犬April於去（114）年達成雙重里程碑，10月率先取得德國BRH「路徑追蹤高級認證」，並於年底通過「國家MRT搜救犬救援能力認證」，具備參與國際救災任務資格；領犬員吳曜任與搜救犬Emma克服受傷後復出，並取得廣域搜索認證，同時於去年支援花蓮馬太鞍搜尋勤務，於實戰任務中展現高度穩定度與搜尋效能，顯見搜救犬團隊在各項搜救任務中發揮關鍵力量，為守護市民安全付出重要貢獻。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃市前五大救護熱區！內壢消防分隊春節堅守崗位 張善政致贈慰勞金