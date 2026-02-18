聽新聞
代辦貸款反成仇？ 堂弟持刀上門討錢 桌翻物毀畫面曝光
屏東縣新園鄉昨上午驚傳持刀糾紛。1名男子騎機車前往親戚經營的檳榔攤，疑似因金錢問題爆發爭執，當場亮刀揮舞並砸毀物品後離去。店家隨即報警處理，警方已通知涉案周姓男子到案說明，全案依恐嚇及毀損罪嫌函送屏東地方檢察署偵辦，並依規定聲請保護令。
警方表示，事發時間約在上午7時24分，監視器畫面顯示，周男騎車抵達檳榔攤，車剛停妥便打開座墊，取出預先放置的刀具。老闆娘見狀走出攤外，雙方隨即爆發激烈爭吵。過程中男子多次以刀敲擊桌面，並在對方面前揮動刀子，場面相當驚險。隨後他將桌子掀翻，導致部分物品受損，才騎車離開。
檳榔攤老闆指出，持刀男子是他的堂弟。過去因信任，以自己名義協助對方辦理購車貸款，雖然堂弟曾支付頭期款，但車輛後來因故損壞且無力維修，只得將車退回車行，剩餘貸款卻持續由他代為償還。
老闆表示，堂弟此番上門疑似為討回當初的頭期款，雙方已非首次因同一筆款項發生衝突。此次事件後，他已著手申請保護令，並強調店內設備遭刀具破壞，所幸人員未受傷，老闆娘情緒也已逐漸平復。
警方說明，新園分駐所接獲許姓女子報案後，立即展開調查並將周男帶回。警方呼籲，親屬間若有財務糾紛，應透過合法程序解決，切勿以暴力或威嚇方式處理，以免觸法得不償失。
