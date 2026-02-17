快訊

與淫魔富豪艾普斯坦往來書信曝光 凱悅飯店董事長請辭

刮刮樂怎麼挑容易中獎？網實戰曝「招財秘訣」 這樣買發大財機率飆高

年前出國倒數驚魂！土城警神助攻 找回民眾丟失護照

聯合報／ 蔣永佑／新北即時報導

新北市土城警分局土城派出所日前接獲轄區張姓女子報案，稱其皮包不慎遺失，皮包內含護照，且隔日即將搭機出國，情況十分緊急，警方立即展開協助，所幸在里長協助下，及時尋回失物，讓事情圓滿落幕。

警方表示，當下值班警員蕭荻萱向張女了解事發經過後，憑藉良好記憶，聯想到先前本月2日巡邏時，曾依里長通報於中央路二段拾獲一只皮包，內含護照。經比對皮包特徵及護照姓名無誤後，確認為張女所遺失物品，隨即將皮包及護照完整發還本人。

張女對警方熱心協助表達由衷感謝，並順利完成出國行程。土城分局表示，警察不僅是治安的守護者，更是民眾最安心的後盾，將持續秉持為民服務的精神，站在第一線協助民眾解決困難，與民眾攜手打造安全、溫暖的生活環境，展現警民一家、守望相助的正向力量。

新北市土城警分局土城派出所日前接獲轄區張姓女子報案，稱其皮包不慎遺失，皮包內含護照，且隔日即將搭機出國，隨即立即展開協助，所幸尋回。記者蔣永佑／翻攝
新北市土城警分局土城派出所日前接獲轄區張姓女子報案，稱其皮包不慎遺失，皮包內含護照，且隔日即將搭機出國，隨即立即展開協助，所幸尋回。記者蔣永佑／翻攝

護照 土城

延伸閱讀

工作搬家不熟路況！泰男購物迷途街頭 楊梅警暖心伸援解驚魂

護照不能蓋紀念章劃線避免拗折 遺失補發效期打折

出國重要提醒！日、越旅遊「沒隨身攜帶護照」恐被開罰 內行教「3要點」絕對不能忽略

影／高雄蓮池潭放焰火炸人群 觀眾驚魂「逃命」 轟誇張

相關新聞

北市遊覽車衝對向撞1公車2機車 女騎士受困車底骨折送醫

一輛遊覽車今中午近12時行經台北市中山區中山北路、民族西路口，衝至對向車道，撞上停等紅燈的一輛公車及兩輛機車，兩名機車騎...

初一台中民宅大火悲劇…夫妻吵架他疑縱火 1死1重傷搶救中

今天是大年初一，台中市東區卻發生火警悲劇1死，劉姓男子疑和外籍渠姓妻子深夜大吵後涉嫌在屋內縱火，火勢一發不可收拾，警消在...

自認無力扶養 桃園男子育幼院留尿布奶粉棄男嬰

桃園某育幼院13日晚間驚傳棄嬰。30歲的蔡姓男子不明原因將未滿6個月大的男嬰棄置在某育幼院門口，害男嬰在冬夜戶外獨自待了...

桃園除夕夜33件火警通報 消防勸民眾別放煙火竟被錄影飆罵

桃園除夕夜不平靜，各地火警頻傳，其中數件疑與民眾施放煙火有關，不只民眾抱怨連連，基層消防也忍不住嘆「勸導勤務還沒歸隊就被...

年前出國倒數驚魂！土城警神助攻 找回民眾丟失護照

新北市土城警分局土城派出所日前接獲轄區張姓女子報案，稱其皮包不慎遺失，皮包內含護照，且隔日即將搭機出國，情況十分緊急，警...

台中退休男一口氣領200萬！行員嚇到叫警察 用途竟是過年發紅包

台中市近期有民眾到銀行一口氣提領200萬元現金，銀行擔心又是一樁詐騙通報警方到場，經確認已退休的蘇姓男子是要「包紅包」給...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。