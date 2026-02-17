年前出國倒數驚魂！土城警神助攻 找回民眾丟失護照

新北市土城警分局土城派出所日前接獲轄區張姓女子報案，稱其皮包不慎遺失，皮包內含護照，且隔日即將搭機出國，情況十分緊急，警方立即展開協助，所幸在里長協助下，及時尋回失物，讓事情圓滿落幕。

警方表示，當下值班警員蕭荻萱向張女了解事發經過後，憑藉良好記憶，聯想到先前本月2日巡邏時，曾依里長通報於中央路二段拾獲一只皮包，內含護照。經比對皮包特徵及護照姓名無誤後，確認為張女所遺失物品，隨即將皮包及護照完整發還本人。