年前出國倒數驚魂！土城警神助攻 找回民眾丟失護照
新北市土城警分局土城派出所日前接獲轄區張姓女子報案，稱其皮包不慎遺失，皮包內含護照，且隔日即將搭機出國，情況十分緊急，警方立即展開協助，所幸在里長協助下，及時尋回失物，讓事情圓滿落幕。
警方表示，當下值班警員蕭荻萱向張女了解事發經過後，憑藉良好記憶，聯想到先前本月2日巡邏時，曾依里長通報於中央路二段拾獲一只皮包，內含護照。經比對皮包特徵及護照姓名無誤後，確認為張女所遺失物品，隨即將皮包及護照完整發還本人。
張女對警方熱心協助表達由衷感謝，並順利完成出國行程。土城分局表示，警察不僅是治安的守護者，更是民眾最安心的後盾，將持續秉持為民服務的精神，站在第一線協助民眾解決困難，與民眾攜手打造安全、溫暖的生活環境，展現警民一家、守望相助的正向力量。
