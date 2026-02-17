快訊

台中退休男一口氣領200萬！行員嚇到叫警察 用途竟是過年發紅包

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市近期有民眾到銀行一口氣提領200萬元現金，銀行擔心又是一樁詐騙通報警方到場，經確認已退休的蘇姓男子是要「包紅包」給家人，警員更好奇問「您每年都包這麼多嗎？」蘇則稱「差不多」，警方確認無虞後，再協助蘇男護鈔返家。

台中第一分局指出，2月3日下午1時許接獲西區東興路的元大銀行行員通報，表示有民眾到臨櫃一口氣要提領200萬元現金，由於金額龐大，擔心民眾恐遭遇詐騙或發生意外，基於安全考量下向警方通報。

警方說，警員侯可欣、曾吉彬獲報到場，先確認提蘇男身分後，再依程序關懷是否遭詐騙或受人指示提領。

經過警方了解，蘇男過去任職於貨運公司，目前已經退休，他領這筆200萬元現金是為了給家人的「過年紅包」並表示自己沒有受騙，請警方放心。

警方再詳加確認，蘇表示紅包打算包給老婆、兒子、媳婦等等親人，警員更好奇詢問「您每年都發這麼多嗎？」蘇也不諱言「差不多、差不多」，也都是到銀行臨櫃領。

蘇男也笑說，當下看到多名警員現身，一度誤以為自己「做了什麼大事」覺得很像要被帶走。警方確認並無異狀後，考量蘇需攜帶大筆現金回家，主動提供護鈔服務，全程陪同確保人身與財產安全，讓這高達200萬元的「過年大紅包」順利回家。

蘇男（左）到銀行領200萬元現金，打算「包大紅包」給家人，警方確認無虞後協助他護鈔返家。記者曾健祐／翻攝
