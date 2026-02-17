春節深夜街頭狂放煙火還嗆居民 桃園警逮1逃逸移工
農曆春節各地煙火不斷，但有些施放地點過於鄰近住宅，引發爭議。台鐵桃園後站周邊社區今天凌晨因大批移工在馬路放煙火而不得安寧，民眾報警上前指認還被叫囂嗆聲，最後是員警居中協調及驅離，衝突才沒擴大。
桃園市長張善政11日主持市政會議時表示，今年「年節放鞭炮管制原則」有52處人口密集社區列特定管制區域，全天禁止施放鞭炮。學校、圖書館、幼兒園及醫院周邊50公尺範圍內，也全天禁止施放。一般非管制區域，於除夕至初三、初九（玉皇大帝聖誕）及元宵節等重要節日可放鞭炮，但每日凌晨2時至上午8時為禁止時段。
昨天深夜11時許，桃園和大園都有移工當街放高空煙火，嚴重影響周邊居民安寧，轄區警方均到場處理。其中，大園有一名男子酒醉無法出示證件且有逃跑情形，員警隨即將其壓制帶回，後續經查證身分，發現該男子為越南籍失聯移工，後續依規定解送桃園市專勤隊處置。
警方呼籲，春節期間施放煙火應注意安全，且避免於深夜時段施放，以免影響他人安寧。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。