快訊

鄭麗文除夕撞鐘手中紅繩「2度劇烈抖動」引熱議 國民黨回應

過一個功德殊勝的馬年！西藏神山轉好運

蔣經國日記／1972春節美中上海公報 金馬悄升一級戰備

春節深夜街頭狂放煙火還嗆居民 桃園警逮1逃逸移工

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

農曆春節各地煙火不斷，但有些施放地點過於鄰近住宅，引發爭議。台鐵桃園後站周邊社區今天凌晨因大批移工在馬路放煙火而不得安寧，民眾報警上前指認還被叫囂嗆聲，最後是員警居中協調及驅離，衝突才沒擴大。

桃園市長張善政11日主持市政會議時表示，今年「年節放鞭炮管制原則」有52處人口密集社區列特定管制區域，全天禁止施放鞭炮。學校、圖書館、幼兒園及醫院周邊50公尺範圍內，也全天禁止施放。一般非管制區域，於除夕至初三、初九（玉皇大帝聖誕）及元宵節等重要節日可放鞭炮，但每日凌晨2時至上午8時為禁止時段。

昨天深夜11時許，桃園和大園都有移工當街放高空煙火，嚴重影響周邊居民安寧，轄區警方均到場處理。其中，大園有一名男子酒醉無法出示證件且有逃跑情形，員警隨即將其壓制帶回，後續經查證身分，發現該男子為越南籍失聯移工，後續依規定解送桃園市專勤隊處置。

警方呼籲，春節期間施放煙火應注意安全，且避免於深夜時段施放，以免影響他人安寧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

移工春節放煙火惹議，警方逮逃逸移工。記者陳俊智／翻攝
移工春節放煙火惹議，警方逮逃逸移工。記者陳俊智／翻攝

失聯移工 春節

延伸閱讀

煙火當手榴彈丟？桃園移工狂放炮擾民 警消到場強勢驅離

春節健康不打烊 卓榮泰訪視社區藥局

自認無力扶養 桃園男子育幼院留尿布奶粉棄男嬰

桃園除夕夜33件火警通報 消防勸民眾別放煙火竟被錄影飆罵

相關新聞

初一台中民宅大火悲劇…夫妻吵架他疑縱火 1死1重傷搶救中

今天是大年初一，台中市東區卻發生火警悲劇1死，劉姓男子疑和外籍渠姓妻子深夜大吵後涉嫌在屋內縱火，火勢一發不可收拾，警消在...

自認無力扶養 桃園男子育幼院留尿布奶粉棄男嬰

桃園某育幼院13日晚間驚傳棄嬰。30歲的蔡姓男子不明原因將未滿6個月大的男嬰棄置在某育幼院門口，害男嬰在冬夜戶外獨自待了...

桃園除夕夜33件火警通報 消防勸民眾別放煙火竟被錄影飆罵

桃園除夕夜不平靜，各地火警頻傳，其中數件疑與民眾施放煙火有關，不只民眾抱怨連連，基層消防也忍不住嘆「勸導勤務還沒歸隊就被...

春節深夜街頭狂放煙火還嗆居民 桃園警逮1逃逸移工

農曆春節各地煙火不斷，但有些施放地點過於鄰近住宅，引發爭議。台鐵桃園後站周邊社區今天凌晨因大批移工在馬路放煙火而不得安寧...

煙火當手榴彈丟？桃園移工狂放炮擾民 警消到場強勢驅離

桃園市今(17)日初一凌晨0時許，桃園區桃園火車站後站附近的延平路上有多名外籍移工聚集燃放煙火，不僅聲響震耳欲聾妨害安寧，更有民眾目擊移工將點燃的火藥隨意丟向路邊，險些炸到路過車輛。

疑離婚糾紛釀悲劇 台中初一大火…夫疑潑汽油引燃葬生火窟

大年初一，台中市東區發生火警1死1傷悲劇，劉姓男子和越南籍妻子疑因離婚糾紛半夜大吵，持預先買好的汽油潑灑後引燃，火勢一發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。