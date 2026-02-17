所幸員警反應迅速，立即聯手將該名男子壓制在地並帶回派出所偵辦。圖：讀者提供

除夕深夜不平靜，桃園市多名外籍移昨(16)日晚間23時50分許為慶祝新年，於觀音區民權路與長春街口大肆施放煙火，震耳欲聾的聲音引發鄰近住戶報警。大園警分局獲報到場處理時，其中一名酒醉男子因心虛企圖逃跑，遭員警當場壓制。經身分查證，意外發現該男子為失聯越南籍移工，原本想熱鬧過年，最終卻落得被解送桃園市專勤隊的下場。

警方說明，昨日晚間，正當民眾沉浸在春節氣氛時，民權路與長春街口卻傳來劇烈煙火聲，多名移工聚集在路口施放煙火，無視深夜安寧。警方接獲通報迅速派員趕抵現場制止。在盤查過程中，一名男子因酒醉無法出示相關身分證件，見到警察靠近竟轉身企圖逃逸，所幸員警反應迅速，立即聯手將該名男子壓制在地並帶回派出所偵辦。

警方進一步提到，經過系統查核，確認該名男子為遭通報的越南籍失聯移工，依規定解送桃園市專勤隊處置。同時呼籲春節期間施放煙火應注意安全，且避免於深夜時段施放，以免影響他人安寧。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：觀音街頭深夜煙火聲驚動警！酒醉越籍男心虛逃遭逮 一查身分尷尬了