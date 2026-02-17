快訊

煙火示意圖。圖／AI生成
有人痛批，該群移工施放完畢後現場留下一地殘骸，雖然最後有稍微收拾，但仍留下一片混亂。圖：截自Threads-lion8511010

桃園市今(17)日初一凌晨0時許，桃園區桃園火車站後站附近的延平路上有多名外籍移工聚集燃放煙火，不僅聲響震耳欲聾妨害安寧，更有民眾目擊移工將點燃的火藥隨意丟向路邊，險些炸到路過車輛。桃園警分局接獲通報，立即會同消防人員趕赴現場制止並強勢勸離。

有多名外籍移工為慶祝農曆新年，在街道上燃放煙火鞭炮。圖：截自Threads-lion8511010

大樹派出所說明，今日凌晨正是除夕進入大年初一的深夜時分，延平路一帶卻砲聲隆隆，有多名外籍移工為慶祝農曆新年，在街道上燃放煙火鞭炮。警方獲報後，擔心引發火災與噪音滋擾，迅速與消防局人員到場處理，告誡在場人員不得有滋擾安寧行為，並將其勸離。

有網友在社群平台Threads留言，稱當時前往後站接送女友時，目睹這群移工並非將煙火固定放置，而是點好火直接丟路邊，讓他直呼危險，深怕愛車無端受損。此外，也有人痛批，該群移工施放完畢後現場留下一地殘骸，雖然最後有稍微收拾，但仍留下一片混亂。

本文章來自《桃園電子報》。原文：煙火當手榴彈丟？桃園移工狂放炮擾民 警消到場強勢驅離

