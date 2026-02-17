疑離婚糾紛釀悲劇 台中初一大火...夫疑潑汽油引燃葬生火窟

快訊

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

大年初一，台中市東區發生火警1死1傷悲劇，劉姓男子和越南籍妻子疑因離婚糾紛半夜大吵，持預先買好的汽油潑灑後引燃，火勢一發不可收拾，劉男葬生火窟，妻子則傷重送加護病房急救中，同屋其餘7名家人及時逃出，警方將進一步蒐證、報請檢方相驗釐清死因。

經查，劉男（50歲）和越南籍妻子（43歲）、2個小孩，以及劉的弟弟一家四口，加上阿嬤等親人，2個家庭一共9人同住在東區樂業路透天厝內。

警消今凌晨4時許獲報，現場透天厝傳出大火，火舌自3樓房間猛竄、火勢猛烈濃煙四竄，消防出動第七大隊等單位灌救，火勢約在凌晨4時50分撲滅。

台中第3分局初步調查，劉男當時倒臥3樓房間，被發現劉男已明顯死亡，劉妻雖逃出但仍因傷勢嚴重送醫，目前仍在加護病房搶救中，其餘7名家人及時逃出未受傷。

據了解，火勢引燃前屋內的小孩疑似有聽到劉男和妻子爭吵，沒多久3樓就冒出熊熊火光，且現場有疑似燃燒汽油跡證；附近居民也透露，事發前劉的妻子有想要離婚，但劉男不願意，未料大年初一就傳出大火悲劇。

警方初步調閱周邊監視器，初步排除其他人進入屋內，但因劉男已喪生，劉妻仍在加護病房無法做筆錄，後續將再進一步蒐證，確認是否劉男先行購買汽油並引燃，另同步報請檢方相驗釐清確切死因。

台中東區民宅今大年初一發生火災，劉姓男子疑和妻子有離婚糾紛引燃汽油葬生火窟。記者曾健祐／翻攝

相關新聞

初一台中民宅大火悲劇…夫妻吵架他疑縱火 1死1重傷搶救中

今天是大年初一，台中市東區卻發生火警悲劇1死，劉姓男子疑和外籍渠姓妻子深夜大吵後涉嫌在屋內縱火，火勢一發不可收拾，警消在...

桃園除夕夜33件火警通報 消防勸民眾別放煙火竟被錄影飆罵

桃園除夕夜不平靜，各地火警頻傳，其中數件疑與民眾施放煙火有關，不只民眾抱怨連連，基層消防也忍不住嘆「勸導勤務還沒歸隊就被...

除夕夜不寧靜！桃園龍潭大火持續超過3小時 疑煙火釀災

桃園春節除夕不寧靜，全市16日晚間6時至17日凌晨2時已傳30件火警，多件疑似民眾放煙火不慎引起，消防隊員疲於奔命，截至...

疑放鞭炮引發火災 苗縣西湖、後龍地區山火入夜持續延燒

16日除夕夜，苗栗縣西湖鄉及後龍鎮交界處，稍早疑因民眾放鞭炮引發山火，火勢入夜後，因風勢助長持續延燒，縣消防局動員13車2...

自認無力扶養 桃園男子育幼院留尿布奶粉棄男嬰

桃園某育幼院13日晚間驚傳棄嬰。30歲的蔡姓男子不明原因將未滿6個月大的男嬰棄置在某育幼院門口，害男嬰在冬夜戶外獨自待了...

