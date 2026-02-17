疑離婚糾紛釀悲劇 台中初一大火...夫疑潑汽油引燃葬生火窟

大年初一，台中市東區發生火警1死1傷悲劇，劉姓男子和越南籍妻子疑因離婚糾紛半夜大吵，持預先買好的汽油潑灑後引燃，火勢一發不可收拾，劉男葬生火窟，妻子則傷重送加護病房急救中，同屋其餘7名家人及時逃出，警方將進一步蒐證、報請檢方相驗釐清死因。

經查，劉男（50歲）和越南籍妻子（43歲）、2個小孩，以及劉的弟弟一家四口，加上阿嬤等親人，2個家庭一共9人同住在東區樂業路透天厝內。

警消今凌晨4時許獲報，現場透天厝傳出大火，火舌自3樓房間猛竄、火勢猛烈濃煙四竄，消防出動第七大隊等單位灌救，火勢約在凌晨4時50分撲滅。

台中第3分局初步調查，劉男當時倒臥3樓房間，被發現劉男已明顯死亡，劉妻雖逃出但仍因傷勢嚴重送醫，目前仍在加護病房搶救中，其餘7名家人及時逃出未受傷。

據了解，火勢引燃前屋內的小孩疑似有聽到劉男和妻子爭吵，沒多久3樓就冒出熊熊火光，且現場有疑似燃燒汽油跡證；附近居民也透露，事發前劉的妻子有想要離婚，但劉男不願意，未料大年初一就傳出大火悲劇。