自認無力扶養 桃園男子育幼院留尿布奶粉棄男嬰

桃園某育幼院13日晚間驚傳棄嬰。30歲的蔡姓男子不明原因將未滿6個月大的男嬰棄置在某育幼院門口，害男嬰在冬夜戶外獨自待了一小時才被人發現。警方今表示，已找到蔡男，全案朝遺棄罪偵辦中。

桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心表示，該男嬰被遺棄在育幼院門口的貨車車斗，身旁還有一袋尿布與奶粉，雖然外觀衣著乾淨，不過為求謹慎及確認幼兒有無潛藏疾病，社工先將他送醫檢查，目前由專業人員照顧。

轄區警方表示，男嬰約莫在戶外待了一小時，由於蔡男未使用交通工具，循線追人花了一些時間。初步了解，蔡男因工作不穩定，自認無法好好照顧男嬰，才將人留在育幼院，至於為何沒有其他家人協助，需進一步偵辦才知。