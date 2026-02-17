蘇姓男子因對環境不熟悉，晚間外出購物後迷路不知道如何返家。圖：讀者提供

昨(16)日晚間20時37分許桃園市楊梅區和平路一帶，一名49歲泰國籍蘇姓男子因對環境不熟悉，晚間外出購物後迷路不知道如何返家，頭洲派出所警員黃冠勳、莊家瑋接獲民眾報案後立即趕赴現場，發現蘇男神情焦急，因語言隔閡及未攜帶證件，無法清楚表達個人資料與住處位置，警方便先行將男子帶返派出所安置，並聯繫移民署專勤隊協助確認身分，成功將其護送返家。

返回派出所後，警方貼心提供泡麵給予充飢並其安撫情緒。圖：讀者提供

警方說明，返回派出所後，警方貼心提供泡麵給予充飢並安撫情緒，隨後透過耐心詢問，不過蘇男僅有的資料仍無法確認其住處，警方便聯繫移民署專勤隊協助調閱男子，最終確認其住處位於楊梅區楊新路三段一帶，後續由警方親自駕車護送返家。據了解，該男子近日因工作因素自蘆竹區搬至楊梅地區，對周邊環境尚不熟悉，當晚外出購物後因未攜帶手機加上不熟路況，導致迷途街頭無法自行返家，所幸在員警的積極協助下，順利返家結束這場驚魂記，男子對於警方的熱心協助頻頻致謝。

楊梅分局表示，警方除維護治安與交通安全外，也秉持同理心與服務精神，主動關懷並協助需要幫助的民眾，展現警察為民服務的溫暖形象。同時也呼籲民眾，若遇到自身或他人有需要協助的情形，可立即撥打110報案專線尋求幫助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：工作搬家不熟路況！泰男購物迷途街頭 楊梅警暖心伸援解驚魂