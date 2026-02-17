快訊

鄭麗文除夕撞鐘手中紅繩「2度劇烈抖動」引熱議 國民黨回應

過一個功德殊勝的馬年！西藏神山轉好運

蔣經國日記／1972春節美中上海公報 金馬悄升一級戰備

工作搬家不熟路況！泰男購物迷途街頭 楊梅警暖心伸援解驚魂

桃園電子報／ 桃園電子報

S 80494650
蘇姓男子因對環境不熟悉，晚間外出購物後迷路不知道如何返家。圖：讀者提供

昨(16)日晚間20時37分許桃園市楊梅區和平路一帶，一名49歲泰國籍蘇姓男子因對環境不熟悉，晚間外出購物後迷路不知道如何返家，頭洲派出所警員黃冠勳、莊家瑋接獲民眾報案後立即趕赴現場，發現蘇男神情焦急，因語言隔閡及未攜帶證件，無法清楚表達個人資料與住處位置，警方便先行將男子帶返派出所安置，並聯繫移民署專勤隊協助確認身分，成功將其護送返家

S 80494653
返回派出所後，警方貼心提供泡麵給予充飢並其安撫情緒。圖：讀者提供

警方說明，返回派出所後，警方貼心提供泡麵給予充飢並安撫情緒，隨後透過耐心詢問，不過蘇男僅有的資料仍無法確認其住處，警方便聯繫移民署專勤隊協助調閱男子，最終確認其住處位於楊梅區楊新路三段一帶，後續由警方親自駕車護送返家。據了解，該男子近日因工作因素自蘆竹區搬至楊梅地區，對周邊環境尚不熟悉，當晚外出購物後因未攜帶手機加上不熟路況，導致迷途街頭無法自行返家，所幸在員警的積極協助下，順利返家結束這場驚魂記，男子對於警方的熱心協助頻頻致謝。

楊梅分局表示，警方除維護治安與交通安全外，也秉持同理心與服務精神，主動關懷並協助需要幫助的民眾，展現警察為民服務的溫暖形象。同時也呼籲民眾，若遇到自身或他人有需要協助的情形，可立即撥打110報案專線尋求幫助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：工作搬家不熟路況！泰男購物迷途街頭 楊梅警暖心伸援解驚魂

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 龍華科大學子打造AI智慧釣竿 全國學生創業賽榮獲全國第二

購物 移民署 桃園

延伸閱讀

移工喝太醉搭小黃慘掉錢包 楊梅警靠1招火速找回

影／高雄蓮池潭放焰火炸人群 觀眾驚魂「逃命」 轟誇張

9天春節連假首日驚魂 國道3號蘭潭隧道8車連環撞孕婦車上幸無礙

影／高雄楠梓驚魂！貨車司機疑疲勞駕駛衝分隔島斷燈桿

相關新聞

初一台中民宅大火悲劇…夫妻吵架他疑縱火 1死1重傷搶救中

今天是大年初一，台中市東區卻發生火警悲劇1死，劉姓男子疑和外籍渠姓妻子深夜大吵後涉嫌在屋內縱火，火勢一發不可收拾，警消在...

自認無力扶養 桃園男子育幼院留尿布奶粉棄男嬰

桃園某育幼院13日晚間驚傳棄嬰。30歲的蔡姓男子不明原因將未滿6個月大的男嬰棄置在某育幼院門口，害男嬰在冬夜戶外獨自待了...

桃園除夕夜33件火警通報 消防勸民眾別放煙火竟被錄影飆罵

桃園除夕夜不平靜，各地火警頻傳，其中數件疑與民眾施放煙火有關，不只民眾抱怨連連，基層消防也忍不住嘆「勸導勤務還沒歸隊就被...

春節深夜街頭狂放煙火還嗆居民 桃園警逮1逃逸移工

農曆春節各地煙火不斷，但有些施放地點過於鄰近住宅，引發爭議。台鐵桃園後站周邊社區今天凌晨因大批移工在馬路放煙火而不得安寧...

煙火當手榴彈丟？桃園移工狂放炮擾民 警消到場強勢驅離

桃園市今(17)日初一凌晨0時許，桃園區桃園火車站後站附近的延平路上有多名外籍移工聚集燃放煙火，不僅聲響震耳欲聾妨害安寧，更有民眾目擊移工將點燃的火藥隨意丟向路邊，險些炸到路過車輛。

疑離婚糾紛釀悲劇 台中初一大火…夫疑潑汽油引燃葬生火窟

大年初一，台中市東區發生火警1死1傷悲劇，劉姓男子和越南籍妻子疑因離婚糾紛半夜大吵，持預先買好的汽油潑灑後引燃，火勢一發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。