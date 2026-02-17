快訊

鄭麗文除夕撞鐘手中紅繩「2度劇烈抖動」引熱議 國民黨回應

過一個功德殊勝的馬年！西藏神山轉好運

蔣經國日記／1972春節美中上海公報 金馬悄升一級戰備

老婦除夕夜跨區走7公里「尋夫」警一查身分鼻酸了

桃園電子報／ 桃園電子報

828246 0
老婦人的兒子接到警方通知立即趕到派出所，見到母親安然無恙總算放下心中大石。圖：讀者提供

桃園市一名78歲吳姓老婦人，昨(16)日除夕中午因思念過世多年的老伴，竟趁家人不注意，獨自從龍潭住家一路步行7公里至平鎮警分局前，所幸巡邏員警機警發現，透過系統查出身份，讓老婦人在除夕夜能與家人平安團聚。

828245 0
吳姓老婦人昨日中午因思念先生心切，獨自出門尋人。圖：讀者提供

平鎮派出所長章駿城表示，家住龍潭區、患有失智症的吳姓老婦人，昨日中午因思念先生心切，獨自出門尋人。她憑著堅強意志跨區步行7公里，最後停在平鎮分局門口，徬徨徘徊，試圖要尋求警方協助，​警員蘇順志及劉季帆正準備出勤時，發現老婦人立即上前關心。由於老婦人精神狀況不穩定，只不斷地念叨著想要找尋她的先生，員警趕緊先將其扶進派出所安置，見老婦人疑似體力不支，也隨即遞上溫熱的食物與飲水讓她充飢、補充體力。​經過員警溫柔的安撫與耐心溝通，老婦人終於斷續說出自己的姓名，員警立即利用警用資訊系統進行交叉比對，順利查明身份，但也意外發現其先生早已過世多年。

老婦人的兒子接到警方通知立即趕到派出所，見到母親安然無恙總算放下心中大石，頻頻向警方道謝並表示，母親和父親結婚相伴多年，但多年前父親過世，母親時常在家呼喊父親的名字，想要找尋父親，此次外出可能因為太過思念，才會心急的想要外出尋找，所幸遇到熱心員警協助，才能讓母親能在除夕夜平安返家團圓。

本文章來自《桃園電子報》。原文：老婦除夕夜跨區走7公里「尋夫」警一查身分鼻酸了

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 桃園全台首創「可負擔住宅」 首波鎖定年輕育兒家庭 

老婦 除夕夜 母親

延伸閱讀

經濟重壓釀悲劇！教養院門口遺棄男嬰 龍潭父除夕遭移送偵辦

慰勞春節維安英雄！桃議員暖贈年菜力挺平鎮警 肯定無私付出

休旅車撞變電箱釀饋線跳脫 桃園44戶小年夜慘停電6小時

平鎮警年節守護治安 張善政親贈慰勞禮品表達謝意

相關新聞

初一台中民宅大火悲劇…夫妻吵架他疑縱火 1死1重傷搶救中

今天是大年初一，台中市東區卻發生火警悲劇1死，劉姓男子疑和外籍渠姓妻子深夜大吵後涉嫌在屋內縱火，火勢一發不可收拾，警消在...

自認無力扶養 桃園男子育幼院留尿布奶粉棄男嬰

桃園某育幼院13日晚間驚傳棄嬰。30歲的蔡姓男子不明原因將未滿6個月大的男嬰棄置在某育幼院門口，害男嬰在冬夜戶外獨自待了...

桃園除夕夜33件火警通報 消防勸民眾別放煙火竟被錄影飆罵

桃園除夕夜不平靜，各地火警頻傳，其中數件疑與民眾施放煙火有關，不只民眾抱怨連連，基層消防也忍不住嘆「勸導勤務還沒歸隊就被...

春節深夜街頭狂放煙火還嗆居民 桃園警逮1逃逸移工

農曆春節各地煙火不斷，但有些施放地點過於鄰近住宅，引發爭議。台鐵桃園後站周邊社區今天凌晨因大批移工在馬路放煙火而不得安寧...

煙火當手榴彈丟？桃園移工狂放炮擾民 警消到場強勢驅離

桃園市今(17)日初一凌晨0時許，桃園區桃園火車站後站附近的延平路上有多名外籍移工聚集燃放煙火，不僅聲響震耳欲聾妨害安寧，更有民眾目擊移工將點燃的火藥隨意丟向路邊，險些炸到路過車輛。

疑離婚糾紛釀悲劇 台中初一大火…夫疑潑汽油引燃葬生火窟

大年初一，台中市東區發生火警1死1傷悲劇，劉姓男子和越南籍妻子疑因離婚糾紛半夜大吵，持預先買好的汽油潑灑後引燃，火勢一發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。