老婦除夕夜跨區走7公里「尋夫」警一查身分鼻酸了

桃園市一名78歲吳姓老婦人，昨(16)日除夕中午因思念過世多年的老伴，竟趁家人不注意，獨自從龍潭住家一路步行7公里至平鎮警分局前，所幸巡邏員警機警發現，透過系統查出身份，讓老婦人在除夕夜能與家人平安團聚。

平鎮派出所長章駿城表示，家住龍潭區、患有失智症的吳姓老婦人，昨日中午因思念先生心切，獨自出門尋人。她憑著堅強意志跨區步行7公里，最後停在平鎮分局門口，徬徨徘徊，試圖要尋求警方協助，​警員蘇順志及劉季帆正準備出勤時，發現老婦人立即上前關心。由於老婦人精神狀況不穩定，只不斷地念叨著想要找尋她的先生，員警趕緊先將其扶進派出所安置，見老婦人疑似體力不支，也隨即遞上溫熱的食物與飲水讓她充飢、補充體力。​經過員警溫柔的安撫與耐心溝通，老婦人終於斷續說出自己的姓名，員警立即利用警用資訊系統進行交叉比對，順利查明身份，但也意外發現其先生早已過世多年。

老婦人的兒子接到警方通知立即趕到派出所，見到母親安然無恙總算放下心中大石，頻頻向警方道謝並表示，母親和父親結婚相伴多年，但多年前父親過世，母親時常在家呼喊父親的名字，想要找尋父親，此次外出可能因為太過思念，才會心急的想要外出尋找，所幸遇到熱心員警協助，才能讓母親能在除夕夜平安返家團圓。

