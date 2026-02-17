快訊

冬奧性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手更會賺

辛柏毅仍失聯 妻以他名義做這善事：盼你在海某處被找到讓我帶你回家

過年iPhone手機「大健檢」！10個Apple內建隱私保護功能一次檢查

聽新聞
0:00 / 0:00

初一台中民宅大火悲劇…夫妻吵架他疑縱火 1死1重傷搶救中

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

今天是大年初一，台中市發生火警悲劇1死1重傷，劉姓男子疑和越南籍妻子深夜大吵後在屋內縱火，火勢一發不可收拾，警消在3樓房間發現劉男已明顯死亡，妻子送加護病房搶救，其餘7名家人及時逃出未受傷。

台中第3分局今凌晨4時許獲報，1棟透天民宅傳出大火，火勢一度猛烈、濃煙四竄，該棟住宅內有9人居住，起火點疑似3樓房間。

警消灌救後在3樓房間內發現劉姓屋主（50歲），但他已倒臥室內明顯死亡，劉男的越南籍配偶（43歲）火災立即逃出，但仍因嗆傷送加護病房搶救中。

據了解，火災前家人有聽見激烈爭吵聲，疑似劉男氣憤縱火，包括劉男本身葬生火窟，妻子送醫搶救，其餘家人逃出未受傷。

警方調閱周邊監視器，初步排除其他人進入屋內，將報請檢方相驗釐清確切死因。

初一台中東區樂業路傳出大火，1死1重傷。記者曾健祐／翻攝
初一台中東區樂業路傳出大火，1死1重傷。記者曾健祐／翻攝

家人 死亡 火災 縱火 夫妻

延伸閱讀

連燒北捷2廁所 台中大夫第自救會長涉縱火聲押獲准

台北捷運2廁所遭連續縱火 重劃區自救會長裁定羈押

北捷連續縱火3小時抓到嫌犯...蔣萬安曝「一機制」 確實提升維安應變

台中大夫第重劃爭議...老翁到北捷公廁縱火聲稱不滿重劃 台中市府回應

相關新聞

初一台中民宅大火悲劇…夫妻吵架他疑縱火 1死1重傷搶救中

今天是大年初一，台中市東區卻發生火警悲劇1死，劉姓男子疑和外籍渠姓妻子深夜大吵後涉嫌在屋內縱火，火勢一發不可收拾，警消在...

桃園除夕夜33件火警通報 消防勸民眾別放煙火竟被錄影飆罵

桃園除夕夜不平靜，各地火警頻傳，其中數件疑與民眾施放煙火有關，不只民眾抱怨連連，基層消防也忍不住嘆「勸導勤務還沒歸隊就被...

除夕夜不寧靜！桃園龍潭大火持續超過3小時 疑煙火釀災

桃園春節除夕不寧靜，全市16日晚間6時至17日凌晨2時已傳30件火警，多件疑似民眾放煙火不慎引起，消防隊員疲於奔命，截至...

疑放鞭炮引發火災 苗縣西湖、後龍地區山火入夜持續延燒

16日除夕夜，苗栗縣西湖鄉及後龍鎮交界處，稍早疑因民眾放鞭炮引發山火，火勢入夜後，因風勢助長持續延燒，縣消防局動員13車2...

疑離婚糾紛釀悲劇 台中初一大火...夫疑潑汽油引燃葬生火窟

大年初一，台中市東區發生火警1死1傷悲劇，劉姓男子和越南籍妻子疑因離婚糾紛半夜大吵，持預先買好的汽油潑灑後引燃，火勢一發...

自認無力扶養 桃園男子育幼院留尿布奶粉棄男嬰

桃園某育幼院13日晚間驚傳棄嬰。30歲的蔡姓男子不明原因將未滿6個月大的男嬰棄置在某育幼院門口，害男嬰在冬夜戶外獨自待了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。