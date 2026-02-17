聽新聞
初一台中民宅大火悲劇…夫妻吵架他疑縱火 1死1重傷搶救中
今天是大年初一，台中市發生火警悲劇1死1重傷，劉姓男子疑和越南籍妻子深夜大吵後在屋內縱火，火勢一發不可收拾，警消在3樓房間發現劉男已明顯死亡，妻子送加護病房搶救，其餘7名家人及時逃出未受傷。
台中第3分局今凌晨4時許獲報，1棟透天民宅傳出大火，火勢一度猛烈、濃煙四竄，該棟住宅內有9人居住，起火點疑似3樓房間。
警消灌救後在3樓房間內發現劉姓屋主（50歲），但他已倒臥室內明顯死亡，劉男的越南籍配偶（43歲）火災立即逃出，但仍因嗆傷送加護病房搶救中。
據了解，火災前家人有聽見激烈爭吵聲，疑似劉男氣憤縱火，包括劉男本身葬生火窟，妻子送醫搶救，其餘家人逃出未受傷。
警方調閱周邊監視器，初步排除其他人進入屋內，將報請檢方相驗釐清確切死因。
