高雄連鎖飲料店過年前遭潑黑漆 疑男女糾紛惹禍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市一間連鎖飲料店過年前遭人潑漆，警方到場時，該店鐵捲門被黑漆潑成一片，事後鎖定涉案的33歲王姓男子，王男到案坦承潑漆，主因與店內楊姓女員工有過糾紛，全案依恐嚇、毀損等罪嫌移送地檢署偵辦。

高雄三民一分局於2月12日8時20分許接獲報案，指山東街飲料店遭人潑漆，警方獲報後立即派遣轄區十全所趕赴查處。

警方採證後，立即調閱週邊監視器影像，發現涉案王姓男子駕車抵達現場後，隨後一名身著帽T、臉戴口罩同夥持一桶黑色油漆朝鐵捲門潑灑，警方鎖定王男行蹤後，將他查緝到案。

經調查，王男（33歲）與該飲料店員工楊女（29歲）有細故糾紛，王男得知楊女工作地點後，當天開車載同友人前往飲料店，隨即持備妥的黑漆朝鐵捲門潑灑，造成店面鐵捲門、地板遭毀損，王男坦承犯行，全案依恐嚇、毀損等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

高雄市一間連鎖飲料店過年前遭人潑漆，警方到場時，該店鐵捲門被黑漆潑成一片。圖／讀者提供
高雄市一間連鎖飲料店過年前遭人潑漆，警方到場時，該店鐵捲門被黑漆潑成一片。圖／讀者提供

