快訊

冬奧性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手更會賺

辛柏毅仍失聯 妻以他名義做這善事：盼你在海某處被找到讓我帶你回家

聽新聞
0:00 / 0:00

經濟重壓釀悲劇！教養院門口遺棄男嬰 龍潭父除夕遭移送偵辦

桃園電子報／ 桃園電子報

<a href='/search/tagging/2/嬰兒' rel='嬰兒' data-rel='/2/107365' class='tag'><strong>嬰兒</strong></a>示意圖，非當事人。圖/ingimage
嬰兒示意圖，非當事人。圖/ingimage
農曆新年本應是團圓之際，桃園市龍潭區卻發生一起令人鼻酸的棄嬰案。一名未滿6個月大的男嬰，在13日晚間被發現遺棄在龍潭區梅龍路某教養機構門口，警方獲報後立即將幼兒送醫，所幸身體無礙，並交由社會局安置。轄區警方經連日追查，於昨(16)日除夕循線拘捕涉案男子，其疑似因經濟困頓才遺棄親生骨肉，全案已移送法辦。

龍潭分局說明，13日晚間接獲轄區教養機構報案，指稱門口有一名身分不明的男嬰。當時適逢9天春節長假前夕，員警獲報不敢大意，火速到場後確認男嬰生命跡象穩定，先行送往醫院檢查。經醫師診治，男嬰身體健康良好，後續已由社會局介入進行緊急安置。

警方隨即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器循線偵辦，發現一名男子涉有重嫌，並於昨日上午持拘票將其拘提到案。據《壹蘋新聞網》報導，該名男子疑似因背負沈重的經濟壓力，自認無力撫養，才選擇將未滿半歲的親生兒子遺棄在教養院門口。目前警方已依刑法違背義務遺棄罪等罪嫌，將男子移送桃園地檢署偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：經濟重壓釀悲劇！教養院門口遺棄男嬰 龍潭父除夕遭移送偵辦

延伸閱讀：

  1. 八德外役監導入精神醫學專業團隊 強化收容人心理健康
  2. 桃園捷運招新血！職缺、薪資一次看

桃園地檢署 除夕 嬰兒

延伸閱讀

除夕夜不寧靜！桃園龍潭大火持續超過3小時 疑煙火釀災

彰化市南瑤宮除夕路跑回歸 田徑小將包辦男前三、議員女助理奪冠

「歡樂宜蘭年」除夕守歲跨年晚會在中興文創園區 熱鬧光影迎新春

出席法鼓山除夕撞鐘 賴清德喊話立院：盡速通過國防特別預算及總預算

相關新聞

初一台中民宅大火悲劇…夫妻吵架他疑縱火 1死1重傷搶救中

今天是大年初一，台中市東區卻發生火警悲劇1死，劉姓男子疑和外籍渠姓妻子深夜大吵後涉嫌在屋內縱火，火勢一發不可收拾，警消在...

桃園除夕夜33件火警通報 消防勸民眾別放煙火竟被錄影飆罵

桃園除夕夜不平靜，各地火警頻傳，其中數件疑與民眾施放煙火有關，不只民眾抱怨連連，基層消防也忍不住嘆「勸導勤務還沒歸隊就被...

除夕夜不寧靜！桃園龍潭大火持續超過3小時 疑煙火釀災

桃園春節除夕不寧靜，全市16日晚間6時至17日凌晨2時已傳30件火警，多件疑似民眾放煙火不慎引起，消防隊員疲於奔命，截至...

疑放鞭炮引發火災 苗縣西湖、後龍地區山火入夜持續延燒

16日除夕夜，苗栗縣西湖鄉及後龍鎮交界處，稍早疑因民眾放鞭炮引發山火，火勢入夜後，因風勢助長持續延燒，縣消防局動員13車2...

疑離婚糾紛釀悲劇 台中初一大火...夫疑潑汽油引燃葬生火窟

大年初一，台中市東區發生火警1死1傷悲劇，劉姓男子和越南籍妻子疑因離婚糾紛半夜大吵，持預先買好的汽油潑灑後引燃，火勢一發...

自認無力扶養 桃園男子育幼院留尿布奶粉棄男嬰

桃園某育幼院13日晚間驚傳棄嬰。30歲的蔡姓男子不明原因將未滿6個月大的男嬰棄置在某育幼院門口，害男嬰在冬夜戶外獨自待了...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。