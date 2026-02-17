嬰兒示意圖，非當事人。圖/ingimage 農曆新年本應是團圓之際，桃園市龍潭區卻發生一起令人鼻酸的棄嬰案。一名未滿6個月大的男嬰，在13日晚間被發現遺棄在龍潭區梅龍路某教養機構門口，警方獲報後立即將幼兒送醫，所幸身體無礙，並交由社會局安置。轄區警方經連日追查，於昨(16)日除夕循線拘捕涉案男子，其疑似因經濟困頓才遺棄親生骨肉，全案已移送法辦。

龍潭分局說明，13日晚間接獲轄區教養機構報案，指稱門口有一名身分不明的男嬰。當時適逢9天春節長假前夕，員警獲報不敢大意，火速到場後確認男嬰生命跡象穩定，先行送往醫院檢查。經醫師診治，男嬰身體健康良好，後續已由社會局介入進行緊急安置。

警方隨即成立專案小組，擴大調閱周邊監視器循線偵辦，發現一名男子涉有重嫌，並於昨日上午持拘票將其拘提到案。據《壹蘋新聞網》報導，該名男子疑似因背負沈重的經濟壓力，自認無力撫養，才選擇將未滿半歲的親生兒子遺棄在教養院門口。目前警方已依刑法違背義務遺棄罪等罪嫌，將男子移送桃園地檢署偵辦。

本文章來自《桃園電子報》。原文：經濟重壓釀悲劇！教養院門口遺棄男嬰 龍潭父除夕遭移送偵辦