桃園除夕夜33件火警通報 消防勸民眾別放煙火竟被錄影飆罵

桃園除夕夜不平靜，各地火警頻傳，其中數件疑與民眾施放煙火有關，不只民眾抱怨連連，基層消防也忍不住嘆「勸導勤務還沒歸隊就被派去火警現場」，甚至剛布好水線滅火，轉頭又見不遠處煙火燦爛，無奈嘆「煙火終究是火，請自愛」。

昨天深夜11時許，桃園市龍潭區中興路九龍段傳工廠火警，由於場內堆放塑膠石化產品，火勢一發不可收拾，熊熊火舌與黑煙直竄天際，消防人員今凌晨撲滅火勢，所幸廠內無人受困；民眾指出，火警發生前，有聽到一連串的鞭炮聲，聲音大概持續3分鐘左右，後來就聽到有人喊失火，猜想可能是煙火導致。

桃園市消防局即時災情統計，昨天下午6時至今天凌晨2時已有30件火災，多為雜草火警，多數在半小時內即撲滅，但龍潭中興路火警直至凌晨3時都還在「處理中」；桃園市消防局親勤務指揮中心則說，昨晚6時到今天上午6時共接獲33件火警通報。

基層消防透露昨晚10時分隊接到爆竹煙火販賣跟施放檢舉，前往龍潭大池勸導民眾回家睡覺，有民眾很配合，乖乖收拾東西回家，但更多的是人在旁邊拿手機對著他們錄影，甚至直接對他們開罵，心裡很是無奈，「不需要覺得我們是壞人」。