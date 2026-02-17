快訊

遭林靜儀批「夢到」寫文 第一線急診醫心寒後悔當初選急診

蘆洲湧蓮寺國運「下下籤」 警惕執政者做任何事都要謹慎不能草率

桃園除夕夜33件火警通報 消防勸民眾別放煙火竟被錄影飆罵

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園除夕夜不平靜，各地火警頻傳，其中數件疑與民眾施放煙火有關，不只民眾抱怨連連，基層消防也忍不住嘆「勸導勤務還沒歸隊就被派去火警現場」，甚至剛布好水線滅火，轉頭又見不遠處煙火燦爛，無奈嘆「煙火終究是火，請自愛」。

昨天深夜11時許，桃園市龍潭區中興路九龍段傳工廠火警，由於場內堆放塑膠石化產品，火勢一發不可收拾，熊熊火舌與黑煙直竄天際，消防人員今凌晨撲滅火勢，所幸廠內無人受困；民眾指出，火警發生前，有聽到一連串的鞭炮聲，聲音大概持續3分鐘左右，後來就聽到有人喊失火，猜想可能是煙火導致。

桃園市消防局即時災情統計，昨天下午6時至今天凌晨2時已有30件火災，多為雜草火警，多數在半小時內即撲滅，但龍潭中興路火警直至凌晨3時都還在「處理中」；桃園市消防局親勤務指揮中心則說，昨晚6時到今天上午6時共接獲33件火警通報。

基層消防透露昨晚10時分隊接到爆竹煙火販賣跟施放檢舉，前往龍潭大池勸導民眾回家睡覺，有民眾很配合，乖乖收拾東西回家，但更多的是人在旁邊拿手機對著他們錄影，甚至直接對他們開罵，心裡很是無奈，「不需要覺得我們是壞人」。

消防員也說，勸導勤務還沒結束，就接到線上派遣轄內火警，到達現場前，無線電不停加派車組支援，已感覺不妙。雖然現場民眾熱心幫忙指揮交通，協助工作，但說真的，水線布完，抬頭看到前面的火燒得正旺，轉頭又看到不遠處燦爛的煙火，心裡除了無奈之外，也只剩下無奈。煙火很美，但它終究是火，請大家自愛。

桃園市龍潭區中興路九龍段昨天深夜驚火警，消防出動大批人車直至今凌晨才撲滅。記者陳俊智／翻攝
桃園市龍潭區中興路九龍段昨天深夜驚火警，消防出動大批人車直至今凌晨才撲滅。記者陳俊智／翻攝
桃園市龍潭區中興路九龍段昨天深夜驚火警，消防出動大批人車直至今凌晨才撲滅。記者陳俊智／翻攝
桃園市龍潭區中興路九龍段昨天深夜驚火警，消防出動大批人車直至今凌晨才撲滅。記者陳俊智／翻攝

桃園 除夕夜 消防員 火災

延伸閱讀

除夕夜不寧靜！桃園龍潭大火持續超過3小時 疑煙火釀災

彰化海灘鞋工廠陷火海威脅民宅 出動機器人布水線

台南玉井民宅火警傳出爆裂聲全面燃燒 受困2人幸獲救

去年台中建築物火警逾5成肇因是「電氣」春節大掃除別忘了檢查電器

相關新聞

桃園除夕夜33件火警通報 消防勸民眾別放煙火竟被錄影飆罵

桃園除夕夜不平靜，各地火警頻傳，其中數件疑與民眾施放煙火有關，不只民眾抱怨連連，基層消防也忍不住嘆「勸導勤務還沒歸隊就被...

除夕夜不寧靜！桃園龍潭大火持續超過3小時 疑煙火釀災

桃園春節除夕不寧靜，全市16日晚間6時至17日凌晨2時已傳30件火警，多件疑似民眾放煙火不慎引起，消防隊員疲於奔命，截至...

疑放鞭炮引發火災 苗縣西湖、後龍地區山火入夜持續延燒

16日除夕夜，苗栗縣西湖鄉及後龍鎮交界處，稍早疑因民眾放鞭炮引發山火，火勢入夜後，因風勢助長持續延燒，縣消防局動員13車2...

彰化海灘鞋工廠陷火海威脅民宅 出動機器人布水線

彰化縣花壇鄉番花路一處工廠及倉庫於今日晚間發生火警。彰化縣消防局於7時36分接獲報案，火勢迅速蔓延，由於現場鄰近民宅，消...

過年前飛車搶奪婦人項鍊 高雄警方徹夜埋伏逮到人

高雄市一名婦人14日在鳳山五甲地區遭騎車歹徒搶走脖子上的銀項鍊，警方獲報後成立專案小組「以車追人」，鎖定一名有搶奪前科的...

台中七旬婦小年夜徒步突遭搶 男逃10小時被逮…得手千元已花光

台中市梧棲區昨天中午發生搶奪案，林姓男子趁民眾不注意時，從後方徒步搶走一名七旬婦人的隨身手拿包，林男行搶後隨即騎乘停放於...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。