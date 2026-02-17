楊爸爸轟少事法是惡法 醫師贊成年齡下修、建議內容排除重大傷害

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

新北市校園割頸案，「乾哥」郭姓少年與教唆的「乾妹」林姓少女各判刑12年、11年確定，死者的父親和外界質疑判刑過輕，楊爸爸怒轟「少事法是惡法，法官是加害者的幫兇」。

醫師姜冠宇在臉書表示，他贊成少事法要下修，「我們要教育孩子：造成傷害過大，不酷、也不值得保護」。他認為不只年齡下修，「內容也要，要排除重大傷害」。

姜冠宇透露，他曾在校園被流氓關過廁所、勒索50元，「我對於在校園就已經扭曲的人很厭惡的，少在那邊自以為霸主」。他在臨床也看過許多「不可逆」的人，溝通上對這種人都是「No Mercy」。

其他網友表示，「蓄意犯罪的人根本不該有減輕刑責的經驗，每個殺人犯也都有小時候」、「孩子走入這樣子的想法，應該父母也得一起負責受罰！否則認真教育孩子的家庭是白癡嗎」、「建議要下修到12歲以內就好，現在國中生就很兇狠了」、「除了下修外，像殺人這種嚴重的，我覺得應該依照成年人的標準來判，畢竟他不是不小心，是故意的，他也知道他自己在做什麼」、「贊成修法+1 教育孩子傷害別人是要負責任的」、「謝謝有聲量的醫師，支持修少事法。這個惡法，是黑道的保護傘」、「楊爸爸加油！支持修改少事法」。

近來民眾關注未成年犯罪問題，尤其新北市割頸案更引起少事法是否應該修法的討論。示意圖。圖／AI生成
近來民眾關注未成年犯罪問題，尤其新北市割頸案更引起少事法是否應該修法的討論。示意圖。圖／AI生成

