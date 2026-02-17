聽新聞
0:00 / 0:00

除夕夜不寧靜！桃園龍潭大火持續超過3小時 疑煙火釀災

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園春節除夕不寧靜，全市16日晚間6時至17日凌晨2時已傳30件火警，多件疑似民眾放煙火不慎引起，消防隊員疲於奔命，截至今天深夜2時許還在打火。

昨天深夜11時許，桃園市龍潭區中興路九龍段傳工廠火警，由於場內堆放輪胎、塑膠等石化產品，火勢一發不可收拾，熊熊火舌與黑煙直竄天際，不少民眾圍爐到一半跑出來圍觀；桃園市消防局出動9個單位前往救援，直至今天凌晨火還沒撲滅，所幸廠內無人受困，消防隊員仍持續搶救中。

附近民眾指出，火警發生前，有聽到一連串的鞭炮聲，聲音大概持續3分鐘左右，後來就聽到有人喊失火，猜想可能是煙火導致；大火持續超過2個小時，引發春節過年傳統與安全爭議。

無獨有偶，桃園、蘆竹和龜山等地也有疑似煙火引起的空地雜草火警，甚至有學校或其他機關建物，民眾抱怨連連，指桃園明明有管制，卻像無法可管。另外，也有民眾舉台北為例，指桃園准許放煙火的時段太寬鬆。

桃園市消防局即時災情統計，昨天下午6時至今天凌晨2時已有30件火災，多為雜草火警，多數在半小時內即撲滅，但龍潭中興路火警持續超過3小時，目前警消仍在搶救中。

桃園市龍潭區中興路火警持續超過3小時，疑似放煙火不深導致。記者陳俊智／翻攝
桃園市龍潭區中興路火警持續超過3小時，疑似放煙火不深導致。記者陳俊智／翻攝
桃園市龍潭區中興路火警持續超過3小時，疑似放煙火不深導致。記者陳俊智／翻攝
桃園市龍潭區中興路火警持續超過3小時，疑似放煙火不深導致。記者陳俊智／翻攝

桃園 消防隊

延伸閱讀

休旅車撞變電箱釀饋線跳脫 桃園44戶小年夜慘停電6小時

台南玉井民宅火警傳出爆裂聲全面燃燒 受困2人幸獲救

左營蓮池潭焰火射炸人群 消防局證實施放不符申請！開鍘罰3至15萬元

影／高雄橋頭野火延燒4小時 居民錄到尾牙宴放煙火釀災

相關新聞

除夕夜不寧靜！桃園龍潭大火持續超過3小時 疑煙火釀災

桃園春節除夕不寧靜，全市16日晚間6時至17日凌晨2時已傳30件火警，多件疑似民眾放煙火不慎引起，消防隊員疲於奔命，截至...

疑放鞭炮引發火災 苗縣西湖、後龍地區山火入夜持續延燒

16日除夕夜，苗栗縣西湖鄉及後龍鎮交界處，稍早疑因民眾放鞭炮引發山火，火勢入夜後，因風勢助長持續延燒，縣消防局動員13車2...

彰化海灘鞋工廠陷火海威脅民宅 出動機器人布水線

彰化縣花壇鄉番花路一處工廠及倉庫於今日晚間發生火警。彰化縣消防局於7時36分接獲報案，火勢迅速蔓延，由於現場鄰近民宅，消...

過年前飛車搶奪婦人項鍊 高雄警方徹夜埋伏逮到人

高雄市一名婦人14日在鳳山五甲地區遭騎車歹徒搶走脖子上的銀項鍊，警方獲報後成立專案小組「以車追人」，鎖定一名有搶奪前科的...

台中七旬婦小年夜徒步突遭搶 男逃10小時被逮…得手千元已花光

台中市梧棲區昨天中午發生搶奪案，林姓男子趁民眾不注意時，從後方徒步搶走一名七旬婦人的隨身手拿包，林男行搶後隨即騎乘停放於...

除夕忙清運…垃圾車撞護欄致翻覆 駕駛及乘客送醫

今天上午11時許屏東縣崁頂焚化爐高架橋上發生交通事故，46歲辜姓女子駕駛萬丹鄉公所垃圾車在高架橋專用道時，不慎擦撞橋上右...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。