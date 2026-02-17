聽新聞
除夕夜不寧靜！桃園龍潭大火持續超過3小時 疑煙火釀災
桃園春節除夕不寧靜，全市16日晚間6時至17日凌晨2時已傳30件火警，多件疑似民眾放煙火不慎引起，消防隊員疲於奔命，截至今天深夜2時許還在打火。
昨天深夜11時許，桃園市龍潭區中興路九龍段傳工廠火警，由於場內堆放輪胎、塑膠等石化產品，火勢一發不可收拾，熊熊火舌與黑煙直竄天際，不少民眾圍爐到一半跑出來圍觀；桃園市消防局出動9個單位前往救援，直至今天凌晨火還沒撲滅，所幸廠內無人受困，消防隊員仍持續搶救中。
附近民眾指出，火警發生前，有聽到一連串的鞭炮聲，聲音大概持續3分鐘左右，後來就聽到有人喊失火，猜想可能是煙火導致；大火持續超過2個小時，引發春節過年傳統與安全爭議。
無獨有偶，桃園、蘆竹和龜山等地也有疑似煙火引起的空地雜草火警，甚至有學校或其他機關建物，民眾抱怨連連，指桃園明明有管制，卻像無法可管。另外，也有民眾舉台北為例，指桃園准許放煙火的時段太寬鬆。
桃園市消防局即時災情統計，昨天下午6時至今天凌晨2時已有30件火災，多為雜草火警，多數在半小時內即撲滅，但龍潭中興路火警持續超過3小時，目前警消仍在搶救中。
