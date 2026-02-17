疑放鞭炮引發火災 苗縣西湖、後龍地區山火入夜持續延燒
16日除夕夜，苗栗縣西湖鄉及後龍鎮交界處，稍早疑因民眾放鞭炮引發山火，火勢入夜後，因風勢助長持續延燒，縣消防局動員13車25人前往灌救，但至目前為止，仍因丘陵林地無道路可靠近，難以控制火勢，有擴大跡象。
據了解，16日下午6點40分左右，西湖鄉二湖村一帶發生山林火警，消防局勤務中心接獲報案第一時間派遣人車趕往現場灌救，水線以防護火勢逼近的民宅為主，入夜後火勢延向後龍地區，但當地丘陵地形偏離主要道路，也沒有產業道路，消防人車難以靠近火場，撲滅困難。
有民眾在臉書社團發文「除夕夜，不平靜！放煙火，多注意！總計六鄉鎮市，七個單位的警民消防人員在這除夕夜投入這場山林火災，真的很辛苦！」
消防局表示，確切起火原因不明，還有待調查，考量山區夜色昏暗，交通不便，現階段仍以優先警戒民宅為主，可能要等到明天天亮後再進一步動員滅火。
