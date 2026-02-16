快訊

濃煙竄天際！彰化工廠陷火海威脅民宅 消防出動機器人布水線

0050規模破兆元、年輕族群湧入 網反示警：人太多該提高警覺

台北老公寓剩大樓6折價！第7波打房後跌1成 得勝老闆嘆：看了也不敢接

彰化海灘鞋工廠陷火海威脅民宅 出動機器人布水線

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導

彰化縣花壇鄉番花路一處工廠及倉庫於今日晚間發生火警。彰化縣消防局於7時36分接獲報案，火勢迅速蔓延，由於現場鄰近民宅，消防單位正全力布署水線進行防護，防止火勢進一步擴散；幸好沒有造成傷亡，晚間九點左右消防局已進行殘火處理。

初步調查，起火地點位於彰化縣花壇鄉番花路的一間海灘鞋製作工廠，由於廠內存有大量易燃製作原料，火勢極為猛烈。現場觀測顯示，花壇鄉中山路二段4個門牌號民宅後側與火場緊鄰，面臨延燒風險。消防人員在民宅與工廠間布署多條水線，築起防護牆以確保住戶安全。

由於火勢猛烈，彰化消防局出動無人機與救災機器人進場布水線，還有消防車輛20輛、1輛救護車、31名救災人力。

消防人員持續增加水源供應，並針對受威脅民宅進行重點防護。消防局呼籲周邊居民務必關閉門窗，避免吸入火場濃煙，並請路過車輛繞道行駛，切勿在現場圍觀以免影響救災車輛動線。

彰化縣花壇鄉番花路一處海攤鞋工廠及倉庫於今日晚間發生火警，火勢猛烈。圖/彰化消防局提供
彰化縣花壇鄉番花路一處海攤鞋工廠及倉庫於今日晚間發生火警，火勢猛烈。圖/彰化消防局提供
彰化海灘鞋工廠陷火海威脅民宅，消防局出動機器人佈水線。圖/彰化消防局提供
彰化海灘鞋工廠陷火海威脅民宅，消防局出動機器人佈水線。圖/彰化消防局提供

消防人員 門牌

延伸閱讀

摩洛哥樂團到日本花魁元素 花在彰化20場國際演出明起接力登台

彰化馬主夫妻照料超過半世紀 馬兒卸下心防坐著睡

小年夜傳憾事！彰化婦失蹤落水 被發現「面朝下」喪命

好奇同事年終...彰化芬園鄉農會員工「私查36筆帳戶」遭法辦

相關新聞

彰化海灘鞋工廠陷火海威脅民宅 出動機器人布水線

彰化縣花壇鄉番花路一處工廠及倉庫於今日晚間發生火警。彰化縣消防局於7時36分接獲報案，火勢迅速蔓延，由於現場鄰近民宅，消...

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

宜蘭礁溪鄉中山路二段、礁溪火車站前今上午傳出一名少女疑似在超商與母親發生激烈爭吵，隨手拿超商販售的美工刀，拆封後就刺向身...

宜蘭市綠九市場驚傳火災濃煙竄天 買菜民眾嚇到拔腿就跑

今天除夕，宜蘭市區採買年貨人潮相當多，上午10時30分左右位於新興路綠九市場傳出火警，濃煙竄天，採買民眾嚇得驚聲尖叫，縣...

高雄街頭互毆衝突為這樁 雙方不提告但要被罰錢

春節9天連續假期展開，高雄展覽館後方公園昨天發生兩名男子肢體衝突，鄭姓男子騎單車行經中油海洋天堂共融公園，疑因按鈴示警，...

人民幣在馬路上到處飛 路人好奇撿起竟是真鈔

高雄市左營區高鐵路昨天下午路上飄散許多人民幣和新台幣千元現鈔，但是，路過民眾以為是假鈔，都不想去撿，後來要穿越馬路的人撿...

過年前飛車搶奪婦人項鍊 高雄警方徹夜埋伏逮到人

高雄市一名婦人14日在鳳山五甲地區遭騎車歹徒搶走脖子上的銀項鍊，警方獲報後成立專案小組「以車追人」，鎖定一名有搶奪前科的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。