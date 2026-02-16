彰化海灘鞋工廠陷火海威脅民宅 出動機器人布水線
彰化縣花壇鄉番花路一處工廠及倉庫於今日晚間發生火警。彰化縣消防局於7時36分接獲報案，火勢迅速蔓延，由於現場鄰近民宅，消防單位正全力布署水線進行防護，防止火勢進一步擴散；幸好沒有造成傷亡，晚間九點左右消防局已進行殘火處理。
初步調查，起火地點位於彰化縣花壇鄉番花路的一間海灘鞋製作工廠，由於廠內存有大量易燃製作原料，火勢極為猛烈。現場觀測顯示，花壇鄉中山路二段4個門牌號民宅後側與火場緊鄰，面臨延燒風險。消防人員在民宅與工廠間布署多條水線，築起防護牆以確保住戶安全。
由於火勢猛烈，彰化消防局出動無人機與救災機器人進場布水線，還有消防車輛20輛、1輛救護車、31名救災人力。
消防人員持續增加水源供應，並針對受威脅民宅進行重點防護。消防局呼籲周邊居民務必關閉門窗，避免吸入火場濃煙，並請路過車輛繞道行駛，切勿在現場圍觀以免影響救災車輛動線。
