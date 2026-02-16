過年前飛車搶奪婦人項鍊 高雄警方徹夜埋伏逮到人

高雄市一名婦人14日在鳳山五甲地區遭騎車歹徒搶走脖子上的銀項鍊，警方獲報後成立專案小組「以車追人」，鎖定一名有搶奪前科的尤姓男子涉有重嫌，今天上午趁尤男現身時將人逮捕，順利幫婦人找回被搶項鍊。警方表示，全案依搶奪、竊盜罪移送地方檢察署偵辦，考量尤嫌居無定所且有反覆犯罪之虞，建請檢察官聲請羈押。

14號上午，45歲尤姓男子涉嫌騎贓車在鳳山區自強二路巷弄內搶奪楊姓婦人脖子上的銀項鍊，楊姓婦人直至15日晚上才報案。

警方獲報後調閱沿途路口監視器，最後在前鎮高中捷運站旁發現失竊機車，經過徹夜守候，今天上午8時許發現尤嫌現身，隨後出現在五甲肉豆公市場附近，員警趁機壓制逮人。