快訊

濃煙竄天際！彰化工廠陷火海威脅民宅 消防出動機器人布水線

0050規模破兆元、年輕族群湧入 網反示警：人太多該提高警覺

台北老公寓剩大樓6折價！第7波打房後跌1成 得勝老闆嘆：看了也不敢接

聽新聞
0:00 / 0:00

過年前飛車搶奪婦人項鍊 高雄警方徹夜埋伏逮到人

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市一名婦人14日在鳳山五甲地區遭騎車歹徒搶走脖子上的銀項鍊，警方獲報後成立專案小組「以車追人」，鎖定一名有搶奪前科的尤姓男子涉有重嫌，今天上午趁尤男現身時將人逮捕，順利幫婦人找回被搶項鍊。警方表示，全案依搶奪、竊盜罪移送地方檢察署偵辦，考量尤嫌居無定所且有反覆犯罪之虞，建請檢察官聲請羈押。

14號上午，45歲尤姓男子涉嫌騎贓車在鳳山區自強二路巷弄內搶奪楊姓婦人脖子上的銀項鍊，楊姓婦人直至15日晚上才報案。

警方獲報後調閱沿途路口監視器，最後在前鎮高中捷運站旁發現失竊機車，經過徹夜守候，今天上午8時許發現尤嫌現身，隨後出現在五甲肉豆公市場附近，員警趁機壓制逮人。

警方表示，現場查扣作案衣物及遭搶項鍊等證物，銀質項鍊價值約1萬元，全案依搶奪、竊盜罪移送高雄地方檢察署偵辦。

尤姓嫌犯「先偷車、後行搶」，行蹤遭鎖定後被警方逮捕歸案。圖／警方提供
尤姓嫌犯「先偷車、後行搶」，行蹤遭鎖定後被警方逮捕歸案。圖／警方提供
尤姓搶匪今早出現在五甲肉豆公市場，警方以優勢警力在保泰路與福祥街口逮捕歸案。圖／警方提供
尤姓搶匪今早出現在五甲肉豆公市場，警方以優勢警力在保泰路與福祥街口逮捕歸案。圖／警方提供
尤姓搶匪今早出現在五甲肉豆公市場，警方以優勢警力在保泰路與福祥街口逮捕歸案。圖／警方提供
尤姓搶匪今早出現在五甲肉豆公市場，警方以優勢警力在保泰路與福祥街口逮捕歸案。圖／警方提供

竊盜 監視器 贓車

延伸閱讀

影／陳其邁最後一次以市長身分拜年 細數台積電等多項不可能任務

財神最愛哪縣市？刮刮樂百萬獎圖鑑公開 高雄中獎數最多、這縣市摃龜

高雄六合夜市新春不撤攤 白天也有年味

高雄鎮福社疑擦撞糾紛 男持大石頭連砸轎車傷人

相關新聞

彰化海灘鞋工廠陷火海威脅民宅 出動機器人布水線

彰化縣花壇鄉番花路一處工廠及倉庫於今日晚間發生火警。彰化縣消防局於7時36分接獲報案，火勢迅速蔓延，由於現場鄰近民宅，消...

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

宜蘭礁溪鄉中山路二段、礁溪火車站前今上午傳出一名少女疑似在超商與母親發生激烈爭吵，隨手拿超商販售的美工刀，拆封後就刺向身...

宜蘭市綠九市場驚傳火災濃煙竄天 買菜民眾嚇到拔腿就跑

今天除夕，宜蘭市區採買年貨人潮相當多，上午10時30分左右位於新興路綠九市場傳出火警，濃煙竄天，採買民眾嚇得驚聲尖叫，縣...

高雄街頭互毆衝突為這樁 雙方不提告但要被罰錢

春節9天連續假期展開，高雄展覽館後方公園昨天發生兩名男子肢體衝突，鄭姓男子騎單車行經中油海洋天堂共融公園，疑因按鈴示警，...

人民幣在馬路上到處飛 路人好奇撿起竟是真鈔

高雄市左營區高鐵路昨天下午路上飄散許多人民幣和新台幣千元現鈔，但是，路過民眾以為是假鈔，都不想去撿，後來要穿越馬路的人撿...

過年前飛車搶奪婦人項鍊 高雄警方徹夜埋伏逮到人

高雄市一名婦人14日在鳳山五甲地區遭騎車歹徒搶走脖子上的銀項鍊，警方獲報後成立專案小組「以車追人」，鎖定一名有搶奪前科的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。