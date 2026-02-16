台中七旬婦小年夜徒步突遭搶 男逃10小時被逮…得手千元已花光

台中市梧棲區昨天中午發生搶奪案，林姓男子趁民眾不注意時，從後方徒步搶走一名七旬婦人的隨身手拿包，林男行搶後隨即騎乘停放於路口機車逃逸，警方獲報後，調閱監視器以車追人，10小時後將林男查緝到案，全案依法送辦。

昨天中午12時，一名70歲婦人徒步行經梧棲區，遭林姓男子從後方搶走隨身手拿包，林男搶完後，隨即逃離現場，並騎乘停放於路口的機車騎車離去；老婦當下嚇壞了，幸好沒有受傷，趕緊報案。

清水分局獲報後，立即組成專案小組，經擴大調閱監視器，迅速掌握45歲林男及使用車輛，林男作案後往台中市區逃逸再折返回沙鹿、梧棲等地，沿巷弄小路逃竄，企圖規避查緝，警方鍥而不捨終於鎖定林男藏匿處所，當晚10時許持拘票在梧棲區將林男查緝到案，並於作案車輛座墊內起獲被害人隨身手拿包、犯嫌作案時衣著等贓證物，全案依搶奪罪嫌移送台中地檢署偵辦。

被害人包中1000多元已經遭林男花光，所幸證件、金融卡、手機等物仍在。婦人說，感謝警方及時找回東西，雖然損失點財務，但重要的收機、證件都在，可以過個好年。