快訊

廖峻3度中風…財務問題對簿公堂 兒嘆「去年太多鳥事」：能團聚就好

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

除夕夜「大魚大肉」要當心 食藥署：油脂恐讓藥物過量發揮

聽新聞
0:00 / 0:00

台中七旬婦小年夜徒步突遭搶 男逃10小時被逮…得手千元已花光

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市梧棲區昨天中午發生搶奪案，林姓男子趁民眾不注意時，從後方徒步搶走一名七旬婦人的隨身手拿包，林男行搶後隨即騎乘停放於路口機車逃逸，警方獲報後，調閱監視器以車追人，10小時後將林男查緝到案，全案依法送辦。

昨天中午12時，一名70歲婦人徒步行經梧棲區，遭林姓男子從後方搶走隨身手拿包，林男搶完後，隨即逃離現場，並騎乘停放於路口的機車騎車離去；老婦當下嚇壞了，幸好沒有受傷，趕緊報案。

清水分局獲報後，立即組成專案小組，經擴大調閱監視器，迅速掌握45歲林男及使用車輛，林男作案後往台中市區逃逸再折返回沙鹿、梧棲等地，沿巷弄小路逃竄，企圖規避查緝，警方鍥而不捨終於鎖定林男藏匿處所，當晚10時許持拘票在梧棲區將林男查緝到案，並於作案車輛座墊內起獲被害人隨身手拿包、犯嫌作案時衣著等贓證物，全案依搶奪罪嫌移送台中地檢署偵辦。

被害人包中1000多元已經遭林男花光，所幸證件、金融卡、手機等物仍在。婦人說，感謝警方及時找回東西，雖然損失點財務，但重要的收機、證件都在，可以過個好年。

警方指出，農曆春節連假期間，警方全力執行防搶防竊勤務，查緝暴力犯罪決心及強度不變，以守護市民安全，歹徒切勿心存僥倖。另提醒市民隨時注意周遭可疑人事物，若發現不法情事，立即報警處理。

警方於作案車輛座墊內起獲被害人隨身手拿包、犯嫌作案時衣著等贓證物。圖／民眾提供
警方於作案車輛座墊內起獲被害人隨身手拿包、犯嫌作案時衣著等贓證物。圖／民眾提供
林男昨天趁民眾不注意時，從後方徒步搶走一名婦人的隨身手拿包，男子行搶後隨即騎乘停放於路口機車逃逸。圖／民眾提供
林男昨天趁民眾不注意時，從後方徒步搶走一名婦人的隨身手拿包，男子行搶後隨即騎乘停放於路口機車逃逸。圖／民眾提供

梧棲 監視器 台中市

延伸閱讀

休旅車撞變電箱釀饋線跳脫 桃園44戶小年夜慘停電6小時

影／新北樹林小年夜破職業賭場逮49人 查獲制式手槍、32包K毒

小年夜宣布離婚！「最美空姐」林佩瑤情斷名廚尪　導火線曝「堅持不生小孩」

「阿珠媽」背心超吸睛 高虹安小年夜現身竹市天公壇發紅包掀人潮

相關新聞

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

宜蘭礁溪鄉中山路二段、礁溪火車站前今上午傳出一名少女疑似在超商與母親發生激烈爭吵，隨手拿超商販售的美工刀，拆封後就刺向身...

宜蘭市綠九市場驚傳火災濃煙竄天 買菜民眾嚇到拔腿就跑

今天除夕，宜蘭市區採買年貨人潮相當多，上午10時30分左右位於新興路綠九市場傳出火警，濃煙竄天，採買民眾嚇得驚聲尖叫，縣...

高雄街頭互毆衝突為這樁 雙方不提告但要被罰錢

春節9天連續假期展開，高雄展覽館後方公園昨天發生兩名男子肢體衝突，鄭姓男子騎單車行經中油海洋天堂共融公園，疑因按鈴示警，...

人民幣在馬路上到處飛 路人好奇撿起竟是真鈔

高雄市左營區高鐵路昨天下午路上飄散許多人民幣和新台幣千元現鈔，但是，路過民眾以為是假鈔，都不想去撿，後來要穿越馬路的人撿...

台中七旬婦小年夜徒步突遭搶 男逃10小時被逮…得手千元已花光

台中市梧棲區昨天中午發生搶奪案，林姓男子趁民眾不注意時，從後方徒步搶走一名七旬婦人的隨身手拿包，林男行搶後隨即騎乘停放於...

除夕忙清運…垃圾車撞護欄致翻覆 駕駛及乘客送醫

今天上午11時許屏東縣崁頂焚化爐高架橋上發生交通事故，46歲辜姓女子駕駛萬丹鄉公所垃圾車在高架橋專用道時，不慎擦撞橋上右...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。