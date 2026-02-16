影／北市驚見碰瓷男 「突伸手」製造假車禍…見對方報警立刻逃

台北市萬華區傳出疑似假車禍真詐財案件，萬華警方前天接獲民眾報案，稱開車行經萬華區永福街時，遭一名路人疑似刻意製造碰撞，企圖索討現金賠償，警方指出，調閱監視器畫面已掌握特定對象，將通知到案說明。

警方指出，14日上午11時許，一名汽車駕駛行經台北市萬華區永福街、近家樂福賣場一帶時，一名身穿黃衣的男子從對向走路靠近，期間黃男卻突伸手，以手臂撞擊車輛後照鏡。

該名黃衣男子隨即聲稱右手受傷，試圖向駕駛索取現金賠償，駕駛察覺有異，堅持報警處理，黃衣男子見狀，疑「心虛」立刻跳上腳踏車離開。