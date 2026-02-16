影／新店酒醉男女在計程車上動口動手 運將無奈停車報警

新北市新店區今天凌晨有1對男女喝酒醉在計程車上激烈爭吵發生肢體衝突，司機無奈只好停靠路邊報案，員警趕抵後女子放聲大哭控訴「他打我！」經查證原來是夫妻關係，警方依規定通報家暴，但2人已醉到沒法完成相關程序。

據了解，30歲劉男與28歲卓姓妻子在台北市中山區喝完酒之後，搭乘計程車要返回新北市新店安坑地區，2人在車程中激烈爭執繼而動手互相拉扯，吵到不可開交。

司機只好把車停靠新店區安德街報案求助，員警到場時2人已無衝突，但卓女仍不斷大哭、控訴丈夫打她，經詢問雙方都不願提出傷害告訴。警方仍依違反社會秩序維護法辦理並依職權通報家暴，但2人已經醉到沒法完成相關程序，只好先讓他們回家，後續將再另行通知到派出所製作調查筆錄。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康