影／新店酒醉男女在計程車上動口動手 運將無奈停車報警

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市新店區今天凌晨有1對男女喝酒醉在計程車上激烈爭吵發生肢體衝突，司機無奈只好停靠路邊報案，員警趕抵後女子放聲大哭控訴「他打我！」經查證原來是夫妻關係，警方依規定通報家暴，但2人已醉到沒法完成相關程序。

據了解，30歲劉男與28歲卓姓妻子在台北市中山區喝完酒之後，搭乘計程車要返回新北市新店安坑地區，2人在車程中激烈爭執繼而動手互相拉扯，吵到不可開交。

司機只好把車停靠新店區安德街報案求助，員警到場時2人已無衝突，但卓女仍不斷大哭、控訴丈夫打她，經詢問雙方都不願提出傷害告訴。警方仍依違反社會秩序維護法辦理並依職權通報家暴，但2人已經醉到沒法完成相關程序，只好先讓他們回家，後續將再另行通知到派出所製作調查筆錄。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新北市新店區今天凌晨有1對酒醉男女在計程車上激烈口角肢體衝突，司機無奈停靠路邊報警，女子放聲大哭引起路人關注。圖／翻攝threads＠lanyan_172
新北市新店區今天凌晨有1對酒醉男女在計程車上激烈口角肢體衝突，司機無奈停靠路邊報警，女子放聲大哭引起路人關注。圖／翻攝threads＠lanyan_172
新北市新店區今天凌晨有1對酒醉男女在計程車上激烈口角肢體衝突，司機無奈停靠路邊報警，女子向警察哭訴「他打我！」圖／翻攝threads＠lanyan_172
新北市新店區今天凌晨有1對酒醉男女在計程車上激烈口角肢體衝突，司機無奈停靠路邊報警，女子向警察哭訴「他打我！」圖／翻攝threads＠lanyan_172

夫妻關係 計程車

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

宜蘭礁溪鄉中山路二段、礁溪火車站前今上午傳出一名少女疑似在超商與母親發生激烈爭吵，隨手拿超商販售的美工刀，拆封後就刺向身...

宜蘭市綠九市場驚傳火災濃煙竄天 買菜民眾嚇到拔腿就跑

今天除夕，宜蘭市區採買年貨人潮相當多，上午10時30分左右位於新興路綠九市場傳出火警，濃煙竄天，採買民眾嚇得驚聲尖叫，縣...

高雄街頭互毆衝突為這樁 雙方不提告但要被罰錢

春節9天連續假期展開，高雄展覽館後方公園昨天發生兩名男子肢體衝突，鄭姓男子騎單車行經中油海洋天堂共融公園，疑因按鈴示警，...

人民幣在馬路上到處飛 路人好奇撿起竟是真鈔

高雄市左營區高鐵路昨天下午路上飄散許多人民幣和新台幣千元現鈔，但是，路過民眾以為是假鈔，都不想去撿，後來要穿越馬路的人撿...

台南玉井民宅火警傳出爆裂聲全面燃燒 受困2人幸獲救

台南市玉井區三埔里一棟透天厝今上午不明原因傳出爆裂聲全面燃燒，台南市消防局獲報趕往，以架梯將3樓受困2人救出、幸未受傷，...

影／新店酒醉男女在計程車上動口動手 運將無奈停車報警

新北市新店區今天凌晨有1對男女喝酒醉在計程車上激烈爭吵發生肢體衝突，司機無奈只好停靠路邊報案，員警趕抵後女子放聲大哭控訴...

