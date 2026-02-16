快訊

西門町傳隨機攻擊 男遭「王八拳」痛毆太陽穴…警鎖定身分追查中

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市西門町昨天晚上發生隨機攻擊，37歲李姓男子行經西寧南路與內江街口時，突遭陌生男子揮拳，鎖定太陽穴和耳朵攻擊，力道大到眼鏡掉落、鏡片都從鏡框掉出，手鍊也被打壞散落一地，被害人報警提告，警方目前已鎖定嫌犯身分追查中。

萬華分局西門町派出所15日晚上6點多接獲民眾報案，李男稱突然遭一名男子徒手攻擊，造成眼鏡毀損，立刻和該名男子拉開距離，對方逕自離去，提告傷害、妨害自由。

萬華警方積極監視器畫面，已鎖定嫌疑人身分是39歲邱姓男子，他曾欲投宿旅館但錢付不出來被拒絕，由於他都是走路方式移動，警方仍在找尋他藏匿處，將通知到案說明。

被害者李男昨天在社群threads發文爆料此事，今天接受媒體採訪，稱昨天只是跟對方擦肩而過，卻被揮了至少2至3拳，描述對方是用「王八拳」的方式攻擊，話鋒一轉指控報警當下，卻被要求走到500公尺以外的派出所，他質疑這SOP有很大的問題，事發當下若沒有警力到場，「難道要等到人被殺死了才會過來嗎？」

被害者李男昨天在社群threads發文爆料，自己遭隨機攻擊。圖／取自當事人threads
被害者李男昨天在社群threads發文爆料，自己遭隨機攻擊。圖／取自當事人threads
萬華警方公布嫌疑犯離去的影像。記者翁至成／翻攝
萬華警方公布嫌疑犯離去的影像。記者翁至成／翻攝
報案人遭攻擊後與嫌疑人拉開距離。記者翁至成／翻攝
報案人遭攻擊後與嫌疑人拉開距離。記者翁至成／翻攝

西門町 提告 眼鏡

