西門町傳隨機攻擊 男遭「王八拳」痛毆太陽穴...警鎖定身分追查中

台北市西門町昨天晚上發生隨機攻擊，37歲李姓男子行經西寧南路與內江街口時，突遭陌生男子揮拳，鎖定太陽穴和耳朵攻擊，力道大到眼鏡掉落、鏡片都從鏡框掉出，手鍊也被打壞散落一地，被害人報警提告，警方目前已鎖定嫌犯身分追查中。

萬華分局西門町派出所15日晚上6點多接獲民眾報案，李男稱突然遭一名男子徒手攻擊，造成眼鏡毀損，立刻和該名男子拉開距離，對方逕自離去，提告傷害、妨害自由。

萬華警方積極監視器畫面，已鎖定嫌疑人身分是39歲邱姓男子，他曾欲投宿旅館但錢付不出來被拒絕，由於他都是走路方式移動，警方仍在找尋他藏匿處，將通知到案說明。