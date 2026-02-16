聽新聞
0:00 / 0:00
西門町傳隨機攻擊 男遭「王八拳」痛毆太陽穴…警鎖定身分追查中
台北市西門町昨天晚上發生隨機攻擊，37歲李姓男子行經西寧南路與內江街口時，突遭陌生男子揮拳，鎖定太陽穴和耳朵攻擊，力道大到眼鏡掉落、鏡片都從鏡框掉出，手鍊也被打壞散落一地，被害人報警提告，警方目前已鎖定嫌犯身分追查中。
萬華分局西門町派出所15日晚上6點多接獲民眾報案，李男稱突然遭一名男子徒手攻擊，造成眼鏡毀損，立刻和該名男子拉開距離，對方逕自離去，提告傷害、妨害自由。
萬華警方積極監視器畫面，已鎖定嫌疑人身分是39歲邱姓男子，他曾欲投宿旅館但錢付不出來被拒絕，由於他都是走路方式移動，警方仍在找尋他藏匿處，將通知到案說明。
被害者李男昨天在社群threads發文爆料此事，今天接受媒體採訪，稱昨天只是跟對方擦肩而過，卻被揮了至少2至3拳，描述對方是用「王八拳」的方式攻擊，話鋒一轉指控報警當下，卻被要求走到500公尺以外的派出所，他質疑這SOP有很大的問題，事發當下若沒有警力到場，「難道要等到人被殺死了才會過來嗎？」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。