快訊

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

78歲鄭少秋愛女驟逝！無法見最後一面太痛 「人間蒸發3年」行蹤曝光

冬奧／陳映竹競速滑冰500公尺並列第11締新猷 起步滑一下留遺憾

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭礁溪鄉中山路二段、礁溪火車站前今上午傳出一名少女疑似在超商母親發生激烈爭吵，隨手拿超商販售的美工刀，拆封後就刺向身旁完全不認識的女子，造成女子胸頸流血受傷送醫，無生命危險。

案發後，嚇壞少女的母親及超商民眾，店員立即報案，警方帶回目前尚就讀高中的陳姓少女訊問。警消上午10時許獲報，礁溪站前超商發生持刀傷人案，造成38歲尤姓女子胸頸約有3公分刺傷，尤女驚嚇過度，血壓偏低，送往陽明交通大學附設醫院治療，意識清楚。

隨機持刀刺人的未成年少女只16歲，台中人，初步調查疑與母親在超商發生口角，一氣之下，隨手拿起超商販售的美工刀，拆封後隨意刺向身旁的被害人。詳細犯案過程及動機正由警方調查中。

宜蘭礁溪鄉中山路二段、礁溪火車站前今上午傳出一名少女疑似在超商與母親發生激烈爭吵，隨手拿超商販售的美工刀，拆封後就刺向身旁完全不認識的女子，造成女子胸頸流血受傷送醫，無生命危險。 示意圖／ingimage
宜蘭礁溪鄉中山路二段、礁溪火車站前今上午傳出一名少女疑似在超商與母親發生激烈爭吵，隨手拿超商販售的美工刀，拆封後就刺向身旁完全不認識的女子，造成女子胸頸流血受傷送醫，無生命危險。 示意圖／ingimage

超商 母親 火車站

延伸閱讀

「跳躍吧！時空少女」6家戲院賣到全球　上映20周年！首度在台上映

礁溪旅館頂樓驚見「寶特瓶山」快滿出來 縣府下最後通牒可開罰30萬

他犯與未滿14歲少女性交重罪 事後認罪與被害母女達成和解 法官輕判

爭取2年多終於突破困境！礁溪共融式遊戲公園定案 力拼115年動工

相關新聞

宜蘭市綠九市場驚傳火災濃煙竄天 買菜民眾嚇到拔腿就跑

今天除夕，宜蘭市區採買年貨人潮相當多，上午10時30分左右位於新興路綠九市場傳出火警，濃煙竄天，採買民眾嚇得驚聲尖叫，縣...

高雄街頭互毆衝突為這樁 雙方不提告但要被罰錢

春節9天連續假期展開，高雄展覽館後方公園昨天發生兩名男子肢體衝突，鄭姓男子騎單車行經中油海洋天堂共融公園，疑因按鈴示警，...

人民幣在馬路上到處飛 路人好奇撿起竟是真鈔

高雄市左營區高鐵路昨天下午路上飄散許多人民幣和新台幣千元現鈔，但是，路過民眾以為是假鈔，都不想去撿，後來要穿越馬路的人撿...

台南玉井民宅火警傳出爆裂聲全面燃燒 受困2人幸獲救

台南市玉井區三埔里一棟透天厝今上午不明原因傳出爆裂聲全面燃燒，台南市消防局獲報趕往，以架梯將3樓受困2人救出、幸未受傷，...

礁溪車站前驚傳持刀傷人 少女疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷路人送醫

宜蘭礁溪鄉中山路二段、礁溪火車站前今上午傳出一名少女疑似在超商與母親發生激烈爭吵，隨手拿超商販售的美工刀，拆封後就刺向身...

影／新北新五路噪音車凌晨炸街 警方攔查9輛開罰 其中5人竟無照駕駛

新北市銜接新莊、泰山、五股的新五路今天凌晨3時許出現許多改裝機車炸街妨害安寧，警方獲報發動攔截圍捕，後來追到新莊區攔下9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。