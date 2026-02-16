礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫
宜蘭礁溪鄉中山路二段、礁溪火車站前今上午傳出一名少女疑似在超商與母親發生激烈爭吵，隨手拿超商販售的美工刀，拆封後就刺向身旁完全不認識的女子，造成女子胸頸流血受傷送醫，無生命危險。
案發後，嚇壞少女的母親及超商民眾，店員立即報案，警方帶回目前尚就讀高中的陳姓少女訊問。警消上午10時許獲報，礁溪站前超商發生持刀傷人案，造成38歲尤姓女子胸頸約有3公分刺傷，尤女驚嚇過度，血壓偏低，送往陽明交通大學附設醫院治療，意識清楚。
隨機持刀刺人的未成年少女只16歲，台中人，初步調查疑與母親在超商發生口角，一氣之下，隨手拿起超商販售的美工刀，拆封後隨意刺向身旁的被害人。詳細犯案過程及動機正由警方調查中。
