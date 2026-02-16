桃園市議員楊家俍致贈精美年菜，慰勉辛苦的警察同仁。圖：警方提供

農曆春節即將到來，桃園市議員楊家俍為了感謝平鎮警分局員警，在治安維護上的辛勞，特別在農曆春節期間，透過致贈精美年菜，慰勉辛苦的警察同仁，感謝員警無私付出。

平鎮警分局長李維振對此表達誠摯謝忱，感謝楊家俍的實質鼓勵。圖：警方提供

楊家俍表示，115年春節期間，警方全力投入治安維護與交通疏導，工作量極大。為了讓同仁在返抵駐地休息時能好好吃上一餐，特別情商餐廳業者，於春節期間提供豐盛的團圓飯，確保同仁「吃得好、吃得飽」，以充沛體力守護市民平安。

此次春節假期長達9天，當民眾歡度佳節時，基層警力仍需辛苦維持地方秩序。楊家俍除了表達由衷感謝，也期勉警察團隊持續守護地方，不負市民期待。平鎮警分局長李維振對此表達誠摯謝忱，感謝楊家俍的實質鼓勵，並強調全體同仁將全力以赴，讓市民都能安心過個快樂年。

本文章來自《桃園電子報》。原文：慰勞春節維安英雄！桃議員暖贈年菜力挺平鎮警 肯定無私付出