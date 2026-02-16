高雄鎮福社疑擦撞糾紛 男持大石頭連砸轎車傷人

快訊

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市一級古蹟左營埤子頭鎮福社拱辰井旁，昨天深夜疑出車禍，騎腳踏車的程姓男子竟拿起旁邊的大石頭，數度猛砸對方的轎車前擋風玻璃，並打傷對方。警方到場逮捕程男移送法辦。

據了解，昨天深夜11時許，程姓男子（59歲）騎腳踏車經過左營區埤子頭路鎮福社旁，認為開轎車的趙姓男子（25歲）擦撞到他的腳踏車，雙方停車理論，趙男稱並沒碰到他的車，不信可以報警調路口監視器

不料，程男動怒，竟到路旁搬大石頭，當趙男面前，涉嫌砸毀轎車前擋風玻璃，並動手毆打趙男頭部和腹部。

左營警分局獲報發生砸車事故，動員趕赴現場，立即逮捕程男。程男仍一再稱對方撞到他車後，但趙男說並沒出車禍。

警方調閱路口監視器，表示在埤子頭路與勝利路口，沒拍到雙方車輛擦撞過程，而且程男的腳踏車也無受損，依毀損、傷害罪嫌將程男移送法辦，並呼籲民眾，遇到行車糾紛應保持理性，切勿因一時衝動而觸法。

程姓男子（左）搬大石頭砸毀轎車前擋風玻璃，警方到場處理。記者林保光／翻攝
程姓男子（左）搬大石頭砸毀轎車前擋風玻璃。圖／取自社會事新聞影音
