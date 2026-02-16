高雄街頭互毆衝突為這樁 雙方不提告但要被罰錢

春節9天連續假期展開，高雄展覽館後方公園昨天發生兩名男子肢體衝突，鄭姓男子騎單車行經中油海洋天堂共融公園，疑因按鈴示警，令行人毛姓男子不滿，兩人爭吵後扭打成一團，警方獲報到場時已無衝突，依違反社會秩序維護法裁處1萬8000元以下。

有民眾拍下兩名男子在公園扭打畫面的影片上傳，衝突原因不明。前鎮警方局說明，前鎮派出所2月14日9時許獲報轄區有兩名男子發生糾紛，分局同仁到場時雙方已無紛爭。

警方調查，52歲鄭姓男子騎自行車行經高雄展覽館後方公園，因按鈴引起路上行走的毛男不滿，兩人爆發口角，進而產生肢體衝突，雙方徒手互毆。