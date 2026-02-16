快訊

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

78歲鄭少秋愛女驟逝！無法見最後一面太痛 「人間蒸發3年」行蹤曝光

冬奧／陳映竹競速滑冰500公尺並列第11締新猷 起步滑一下留遺憾

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄街頭互毆衝突為這樁 雙方不提告但要被罰錢

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導

春節9天連續假期展開，高雄展覽館後方公園昨天發生兩名男子肢體衝突，鄭姓男子騎單車行經中油海洋天堂共融公園，疑因按鈴示警，令行人毛姓男子不滿，兩人爭吵後扭打成一團，警方獲報到場時已無衝突，依違反社會秩序維護法裁處1萬8000元以下。

有民眾拍下兩名男子在公園扭打畫面的影片上傳，衝突原因不明。前鎮警方局說明，前鎮派出所2月14日9時許獲報轄區有兩名男子發生糾紛，分局同仁到場時雙方已無紛爭。

警方調查，52歲鄭姓男子騎自行車行經高雄展覽館後方公園，因按鈴引起路上行走的毛男不滿，兩人爆發口角，進而產生肢體衝突，雙方徒手互毆。

警方表示，鄭男及毛男未向對方提出告訴，警方依違反社會秩序維護法87條之「互相鬥毆者」裁處，可處罰新台幣1萬8000元以下罰鍰。

鄭姓男子騎車出門，因按鈴示警與毛男發生衝突，兩人當眾扭打。圖／取自社會事新聞影音
鄭姓男子騎車出門，因按鈴示警與毛男發生衝突，兩人當眾扭打。圖／取自社會事新聞影音

衝突 車行 上傳

延伸閱讀

影／高雄壽山動物園除夕圍爐菜色曝光 棗子、花菜全入選

調皮柴犬跳牆出走 高雄員警憑超強記憶力讓「咪魯」返家團圓

從刺繡到戲偶盔帽 高雄新認定兩名文資保存者

台語情歌王子王建傑春節前高雄走春祈福 為8月首場個人演唱會暖身

相關新聞

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

宜蘭礁溪鄉中山路二段、礁溪火車站前今上午傳出一名少女疑似在超商與母親發生激烈爭吵，隨手拿超商販售的美工刀，拆封後就刺向身...

宜蘭市綠九市場驚傳火災濃煙竄天 買菜民眾嚇到拔腿就跑

今天除夕，宜蘭市區採買年貨人潮相當多，上午10時30分左右位於新興路綠九市場傳出火警，濃煙竄天，採買民眾嚇得驚聲尖叫，縣...

高雄街頭互毆衝突為這樁 雙方不提告但要被罰錢

春節9天連續假期展開，高雄展覽館後方公園昨天發生兩名男子肢體衝突，鄭姓男子騎單車行經中油海洋天堂共融公園，疑因按鈴示警，...

人民幣在馬路上到處飛 路人好奇撿起竟是真鈔

高雄市左營區高鐵路昨天下午路上飄散許多人民幣和新台幣千元現鈔，但是，路過民眾以為是假鈔，都不想去撿，後來要穿越馬路的人撿...

台南玉井民宅火警傳出爆裂聲全面燃燒 受困2人幸獲救

台南市玉井區三埔里一棟透天厝今上午不明原因傳出爆裂聲全面燃燒，台南市消防局獲報趕往，以架梯將3樓受困2人救出、幸未受傷，...

影／新北新五路噪音車凌晨炸街…警方攔查9輛開罰 其中5人竟無照駕駛

新北市銜接新莊、泰山、五股的新五路今天凌晨3時許出現許多改裝機車炸街妨害安寧，警方獲報發動攔截圍捕，後來追到新莊區攔下9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。