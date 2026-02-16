聽新聞
0:00 / 0:00
高雄街頭互毆衝突為這樁 雙方不提告但要被罰錢
春節9天連續假期展開，高雄展覽館後方公園昨天發生兩名男子肢體衝突，鄭姓男子騎單車行經中油海洋天堂共融公園，疑因按鈴示警，令行人毛姓男子不滿，兩人爭吵後扭打成一團，警方獲報到場時已無衝突，依違反社會秩序維護法裁處1萬8000元以下。
有民眾拍下兩名男子在公園扭打畫面的影片上傳，衝突原因不明。前鎮警方局說明，前鎮派出所2月14日9時許獲報轄區有兩名男子發生糾紛，分局同仁到場時雙方已無紛爭。
警方調查，52歲鄭姓男子騎自行車行經高雄展覽館後方公園，因按鈴引起路上行走的毛男不滿，兩人爆發口角，進而產生肢體衝突，雙方徒手互毆。
警方表示，鄭男及毛男未向對方提出告訴，警方依違反社會秩序維護法87條之「互相鬥毆者」裁處，可處罰新台幣1萬8000元以下罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。