葉男疑似因酒醉關係，不慎將錢包遺落在車上。圖：讀者提供

桃園市昨(15)日一名30歲泰國籍葉姓外籍移工，當天中午結束與友人聚會後，搭乘計程車返回宿舍，不過下車時疑似因酒醉關係，不慎將錢包遺落在車上。由於錢包內有現金、居留證及重要證件，擔心影響生活與工作，隨即請求楊梅警分局協助，警方也根據下車地點及時間調閱監視器，成功找到該輛計程車並順利尋回葉男錢包。

S 80470048 0
葉男尋回錢包頻頻向警方及司機表達感謝之意。圖：讀者提供

幼獅派出所說明，警員曾瑋軒與鍾誌遠晚間20時許獲報後，耐心安撫其情緒並詳細詢問經過，得知葉男當日中午自中壢地區搭乘計程車返回楊梅住處，下車時未察覺錢包掉落車內，直到返家後才發現遺失，原以為只是掉在宿舍某處，結果找了一陣子都沒有結果，才驚覺有可能是遺失在計程車上。但因未記住車牌號碼與所屬車行，僅能提供下車地點及大致時間。員警立即調閱監視器畫面，也迅速掌握該部計程車，隨即聯繫司機協助確認。經查看後，確實於車上發現掉落的錢包，後續警方與司機相約於一處，並會同葉男前往將錢包取回。經清點，內部現金與證件均完整無缺。對於警方的協助，葉男頻頻向警方及司機表達感謝之意，直呼「真的太感謝了！」也對自己一時疏忽深感懊惱。

楊梅分局表示，警方秉持為民服務精神，在職責範圍內積極協助民眾解決困難，不分國籍、一視同仁，讓在台工作的外籍朋友也能感受到安心與溫暖。另呼籲民眾，春節期間聚會頻繁，搭乘計程車或大眾運輸工具下車前，務必再次確認隨身物品是否攜帶齊全，避免遺落貴重物品而造成不便。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

本文章來自《桃園電子報》。原文：移工喝太醉搭小黃慘掉錢包 楊梅警靠1招火速找回

計程車 監視器 移工

