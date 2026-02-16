快訊

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

78歲鄭少秋愛女驟逝！無法見最後一面太痛 「人間蒸發3年」行蹤曝光

冬奧／陳映竹競速滑冰500公尺並列第11締新猷 起步滑一下留遺憾

休旅車撞變電箱釀饋線跳脫 桃園44戶小年夜慘停電6小時

桃園電子報／ 桃園電子報

2467514 0 1
受變電設備毀損影響，桃園區莊敬路一段、新埔段一帶共有44戶民宅陷入停電。圖：讀者提供

桃園市昨日發生一起因駕駛恍神導致的嚴重車禍。一名30歲潘姓男子於下午14時24分駕駛自小客車行經桃園區莊敬路一段時，突然逆向偏離車道，直接衝撞人行道上的亭置式變壓器，強大撞擊瞬間引發火花與爆炸聲響，導致變電箱嚴重受損並造成饋線跳脫。

事故發生後，桃園警分局巡邏員警目睹爆炸火光立即展開救援，將車內因氣囊爆開導致胸悶的潘妻扶至路旁送醫，同時連繫醫護及台電人員協助處理後續。台電桃園區處表示，受變電設備毀損影響，桃園區莊敬路一段、新埔段一帶共有44戶民宅陷入停電。

台電桃園區處進一步說明表示，該處亭置式變壓器設備遭轎車撞損致饋線跳脫，台電人員獲報後立即前往搶修，於昨日20時25分已全部恢復供電，此案是因外力毀壞設備，造成民眾停電不便。

本文章來自《桃園電子報》。原文：休旅車撞變電箱釀饋線跳脫 桃園44戶小年夜慘停電6小時

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 綠議員質疑北北基桃颱風假不同調 張善政曝有這些考量

桃園 停電 台電

延伸閱讀

小年夜宣布離婚！「最美空姐」林佩瑤情斷名廚尪　導火線曝「堅持不生小孩」

「阿珠馬」背心超吸睛 高虹安小年夜現身竹市天公壇發紅包掀人潮

小年夜無預警宣告離婚！星光幫「最美空姐」林佩瑤與名廚尪斬6年婚

劉世芳小年夜赴成功嶺 慰勞替代役春節留守人員

相關新聞

礁溪車站前驚傳持刀傷人！高中生疑與母吵架 拿美工刀隨機刺傷女子送醫

宜蘭礁溪鄉中山路二段、礁溪火車站前今上午傳出一名少女疑似在超商與母親發生激烈爭吵，隨手拿超商販售的美工刀，拆封後就刺向身...

宜蘭市綠九市場驚傳火災濃煙竄天 買菜民眾嚇到拔腿就跑

今天除夕，宜蘭市區採買年貨人潮相當多，上午10時30分左右位於新興路綠九市場傳出火警，濃煙竄天，採買民眾嚇得驚聲尖叫，縣...

高雄街頭互毆衝突為這樁 雙方不提告但要被罰錢

春節9天連續假期展開，高雄展覽館後方公園昨天發生兩名男子肢體衝突，鄭姓男子騎單車行經中油海洋天堂共融公園，疑因按鈴示警，...

人民幣在馬路上到處飛 路人好奇撿起竟是真鈔

高雄市左營區高鐵路昨天下午路上飄散許多人民幣和新台幣千元現鈔，但是，路過民眾以為是假鈔，都不想去撿，後來要穿越馬路的人撿...

台南玉井民宅火警傳出爆裂聲全面燃燒 受困2人幸獲救

台南市玉井區三埔里一棟透天厝今上午不明原因傳出爆裂聲全面燃燒，台南市消防局獲報趕往，以架梯將3樓受困2人救出、幸未受傷，...

影／新北新五路噪音車凌晨炸街…警方攔查9輛開罰 其中5人竟無照駕駛

新北市銜接新莊、泰山、五股的新五路今天凌晨3時許出現許多改裝機車炸街妨害安寧，警方獲報發動攔截圍捕，後來追到新莊區攔下9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。