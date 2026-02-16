休旅車撞變電箱釀饋線跳脫 桃園44戶小年夜慘停電6小時

受變電設備毀損影響，桃園區莊敬路一段、新埔段一帶共有44戶民宅陷入停電。圖：讀者提供

桃園市昨日發生一起因駕駛恍神導致的嚴重車禍。一名30歲潘姓男子於下午14時24分駕駛自小客車行經桃園區莊敬路一段時，突然逆向偏離車道，直接衝撞人行道上的亭置式變壓器，強大撞擊瞬間引發火花與爆炸聲響，導致變電箱嚴重受損並造成饋線跳脫。

事故發生後，桃園警分局巡邏員警目睹爆炸火光立即展開救援，將車內因氣囊爆開導致胸悶的潘妻扶至路旁送醫，同時連繫醫護及台電人員協助處理後續。台電桃園區處表示，受變電設備毀損影響，桃園區莊敬路一段、新埔段一帶共有44戶民宅陷入停電。

台電桃園區處進一步說明表示，該處亭置式變壓器設備遭轎車撞損致饋線跳脫，台電人員獲報後立即前往搶修，於昨日20時25分已全部恢復供電，此案是因外力毀壞設備，造成民眾停電不便。

