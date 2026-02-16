人民幣在馬路上到處飛 路人好奇撿起竟是真鈔
高雄市左營區高鐵路昨天下午路上飄散許多人民幣和新台幣千元現鈔，但是，路過民眾以為是假鈔，都不想去撿，後來要穿越馬路的人撿了幾張，一看卻是真鈔，報警處理，員警到場獨自撿鈔票，後來終於找到失主。
昨天下午3時許，高雄市警左營分局博愛四路派出所接獲通報，說左營區高鐵路與重和路口附近，馬路上散落不少現鈔，員警前往查看，有幾名路過民眾把撿到的人民幣交給員警，說當時不少路人經過看到鈔票散落一地，可能以為是玩具鈔票，並沒人理會，後來有行人要穿越馬路，等紅燈時撿了幾張，才發覺是真鈔。
撿鈔票的民眾說，「白花花的人民幣在馬路上到處飛，畫面好荒謬」。因鈔票散落一地，四處飛散，員警把警車停在路上，警示路過車輛，一張張撿回鈔票，民眾才幫助撿鈔票。
正當員警還在路上撿鈔票時，1名閻姓男子（61歲）騎乘機車急匆匆到博愛四路派出所，向警方求助，稱他放在外套口袋的皮夾和現錢遺失，想了解是不是有人撿到。
員警撿鈔票並找到皮夾，回到派出所，經閻男清點，共人民幣1萬1000多元及新台幣1萬元，總計折合新台幣共5萬多元，並無短少。閻男說他準備過年後去大陸旅遊，才去兌換人民幣。
