快訊

小心抽屜裡的「不定時炸彈」！過年大掃除找到舊3C趕快清掉：恐成火災主角

回應美議員關切國防預算 韓國瑜：開議後列最優先案

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

人民幣在馬路上到處飛 路人好奇撿起竟是真鈔

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市左營區高鐵路昨天下午路上飄散許多人民幣和新台幣千元現鈔，但是，路過民眾以為是假鈔，都不想去撿，後來要穿越路的人撿了幾張，一看卻是真鈔，報警處理，員警到場獨自撿鈔票，後來終於找到失主。

昨天下午3時許，高雄市警左營分局博愛四路派出所接獲通報，說左營區高鐵路與重和路口附近，馬路上散落不少現鈔，員警前往查看，有幾名路過民眾把撿到的人民幣交給員警，說當時不少路人經過看到鈔票散落一地，可能以為是玩具鈔票，並沒人理會，後來有行人要穿越馬路，等紅燈時撿了幾張，才發覺是真鈔。

撿鈔票的民眾說，「白花花的人民幣在馬路上到處飛，畫面好荒謬」。因鈔票散落一地，四處飛散，員警把警車停在路上，警示路過車輛，一張張撿回鈔票，民眾才幫助撿鈔票。

正當員警還在路上撿鈔票時，1名閻姓男子（61歲）騎乘機車急匆匆到博愛四路派出所，向警方求助，稱他放在外套口袋的皮夾和現錢遺失，想了解是不是有人撿到。

員警撿鈔票並找到皮夾，回到派出所，經閻男清點，共人民幣1萬1000多元及新台幣1萬元，總計折合新台幣共5萬多元，並無短少。閻男說他準備過年後去大陸旅遊，才去兌換人民幣。

閻姓男子（中）遺失鈔票到派出所求助，與員警清點數額。圖／讀者提供
閻姓男子（中）遺失鈔票到派出所求助，與員警清點數額。圖／讀者提供
高雄街頭人民幣散落一地，路人以為是假鈔沒人理，員警獨自撿鈔。記者林保光／翻攝
高雄街頭人民幣散落一地，路人以為是假鈔沒人理，員警獨自撿鈔。記者林保光／翻攝
閻姓男子要去旅遊的人民幣和新台幣，一度被誤以為是假鈔散落街頭。圖／讀者提供
閻姓男子要去旅遊的人民幣和新台幣，一度被誤以為是假鈔散落街頭。圖／讀者提供

鈔票 人民幣

延伸閱讀

2026過年9天玩什麼？精選5款「模擬器」Steam遊戲 沉浸式體驗生活百態

超討厭新鈔！超商店員曝「先揉成一團」 原因曝光引全網共鳴

想換連號新鈔卻撲空？央行揭密：特殊號碼其實拿去拍賣了

過年前快學！命理師曝「五色錢鈔生財法」 過香火默念8字錢包變財庫

相關新聞

人民幣在馬路上到處飛 路人好奇撿起竟是真鈔

高雄市左營區高鐵路昨天下午路上飄散許多人民幣和新台幣千元現鈔，但是，路過民眾以為是假鈔，都不想去撿，後來要穿越馬路的人撿...

台南玉井民宅火警傳出爆裂聲全面燃燒 受困2人幸獲救

台南市玉井區三埔里一棟透天厝今上午不明原因傳出爆裂聲全面燃燒，台南市消防局獲報趕往，以架梯將3樓受困2人救出、幸未受傷，...

高雄街頭互毆衝突為這樁 雙方不提告 但要被罰錢

春節9天連續假期展開，高雄展覽館後方公園昨天發生兩名男子肢體衝突，鄭姓男子騎單車行經中油海洋天堂共融公園，疑因按鈴示警，...

立委王定宇臉書遭女網友留言恐嚇 檢警火速拘提到案

民進黨立委王定宇臉書昨PO出陪同子弟兵卓佩于掃街拜票後，一名王姓網友留言要燒死王定宇兒子及總統賴清德，卓佩于在王定宇授權...

小琉球女潛水教練失蹤23天 漂過恆春半島今出風鼻被找到

屏東小琉球一名女潛水教練1月23日下水後失蹤，一直找不到人，今天屏東縣滿州鄉民在出風鼻一帶發現岸邊疑似有具屍體，嚇得趕緊...

台東三仙台發現溺水者 7旬老翁救上岸已死亡

台東縣成功鎮三仙台燈塔北岸附近，今天下午5時許發現一名溺水者在岸際載浮載沉，消防人員到場後將人救起，發現已明顯死亡，死者...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。