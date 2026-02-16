快訊

回應美議員關切國防預算 韓國瑜：開議後列最優先案

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

整理包／「4大超商春節限時優惠」一次看 咖啡、茶飲囤貨趁現在

7旬翁1原因倒臥路旁發抖 大園警暖心伸援送返家

桃園電子報／ 桃園電子報

426719
員警合力將老翁攙扶上車並護送返家，讓原本寒冷的夜晚增添一份溫情。圖：讀者提供

桃園市大園區一名75歲的吳姓老翁，昨(15)日19時許晚間散步時體力耗盡不慎路倒，無法自行爬起，且身體因寒冷不斷顫抖。大園警分局員警獲報到場，發現老翁家境處境艱辛、家屬救援困難，隨即發揮同理心，合力將老翁攙扶上車並護送返家，讓原本寒冷的夜晚增添一份溫情。

426717
吳翁昨日晚間散步時體力耗盡不慎路倒，且身體因寒冷不斷顫抖。圖：讀者提供

潮音派出所說明，警員洪煜翔、王柏森昨日接獲民眾報案，稱有一名老翁倒臥在路旁，員警獲報趕往現場，發現年逾七旬的吳翁外出散步因體力不支跌坐於地，經多次嘗試仍無法自行爬起，吳翁身上衣物單薄，在寒風中顯得極為虛弱，不停發抖。

​員警初步檢查老翁身體狀況，確認無外傷後，立即與其家屬聯繫，老翁妻子在電話中焦急表示，自己本身行動不便，且家中僅有一名智能障礙的女兒需要照顧，家中無其餘成員能出門將人帶回，正為此感到萬分焦急與無助。員警了解其家庭窘境後感到於心不忍，隨即將老翁攙扶上巡邏車護送他返家，老翁妻子見到先生平安無事激動地表示，若非警方熱心協助，後果恐不堪設想，對員警的暖心舉動深表感激。

本文章來自《桃園電子報》。原文：7旬翁1原因倒臥路旁發抖 大園警暖心伸援送返家

延伸閱讀：

  1. 桃園橫山書藝館舉辦「自由自在」女性書藝展 飽覽逾60件精彩作品
  2. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海

桃園 妻子

延伸閱讀

好消息！大園連棟鐵皮倉庫火警　全面燃燒150分鐘已獲控制

大園警前進桃機三航宿舍全方位宣導 助移工遠離法律紅線

大園警出動逾40警力 年節前雷厲掃黑

大園警前進春聯揮毫活動 強化民眾交通安全觀念

相關新聞

台南玉井民宅火警傳出爆裂聲全面燃燒 受困2人幸獲救

台南市玉井區三埔里一棟透天厝今上午不明原因傳出爆裂聲全面燃燒，台南市消防局獲報趕往，以架梯將3樓受困2人救出、幸未受傷，...

人民幣在馬路上到處飛 路人好奇撿起竟是真鈔

高雄市左營區高鐵路昨天下午路上飄散許多人民幣和新台幣千元現鈔，但是，路過民眾以為是假鈔，都不想去撿，後來要穿越馬路的人撿...

立委王定宇臉書遭女網友留言恐嚇 檢警火速拘提到案

民進黨立委王定宇臉書昨PO出陪同子弟兵卓佩于掃街拜票後，一名王姓網友留言要燒死王定宇兒子及總統賴清德，卓佩于在王定宇授權...

小琉球女潛水教練失蹤23天 漂過恆春半島今出風鼻被找到

屏東小琉球一名女潛水教練1月23日下水後失蹤，一直找不到人，今天屏東縣滿州鄉民在出風鼻一帶發現岸邊疑似有具屍體，嚇得趕緊...

台東三仙台發現溺水者 7旬老翁救上岸已死亡

台東縣成功鎮三仙台燈塔北岸附近，今天下午5時許發現一名溺水者在岸際載浮載沉，消防人員到場後將人救起，發現已明顯死亡，死者...

國道逼車還一路追到市區亮槍 新店警火速攔車扣2槍逮2嫌

21歲蔡男今晨開車行經國道3號時遭惡意逼車及亮槍恐嚇。蔡男嚇得下衝到派出所報警。新店警調閱監視器鎖定開車的23歲王男涉案...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。