員警合力將老翁攙扶上車並護送返家，讓原本寒冷的夜晚增添一份溫情。圖：讀者提供

桃園市大園區一名75歲的吳姓老翁，昨(15)日19時許晚間散步時體力耗盡不慎路倒，無法自行爬起，且身體因寒冷不斷顫抖。大園警分局員警獲報到場，發現老翁家境處境艱辛、家屬救援困難，隨即發揮同理心，合力將老翁攙扶上車並護送返家，讓原本寒冷的夜晚增添一份溫情。

吳翁昨日晚間散步時體力耗盡不慎路倒，且身體因寒冷不斷顫抖。圖：讀者提供

潮音派出所說明，警員洪煜翔、王柏森昨日接獲民眾報案，稱有一名老翁倒臥在路旁，員警獲報趕往現場，發現年逾七旬的吳翁外出散步因體力不支跌坐於地，經多次嘗試仍無法自行爬起，吳翁身上衣物單薄，在寒風中顯得極為虛弱，不停發抖。

​員警初步檢查老翁身體狀況，確認無外傷後，立即與其家屬聯繫，老翁妻子在電話中焦急表示，自己本身行動不便，且家中僅有一名智能障礙的女兒需要照顧，家中無其餘成員能出門將人帶回，正為此感到萬分焦急與無助。員警了解其家庭窘境後感到於心不忍，隨即將老翁攙扶上巡邏車護送他返家，老翁妻子見到先生平安無事激動地表示，若非警方熱心協助，後果恐不堪設想，對員警的暖心舉動深表感激。

本文章來自《桃園電子報》。原文：7旬翁1原因倒臥路旁發抖 大園警暖心伸援送返家