小琉球女潛水教練失蹤23天 漂過恆春半島今出風鼻被找到

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東小琉球一名女潛水教練1月23日下水後失蹤，一直找不到人，今天屏東縣滿州鄉民在出風鼻一帶發現岸邊疑似有具屍體，嚇得趕緊報案，經查證其潛水衣上繡有名字，為23天前失蹤的小琉球女潛水教練，已通知家屬確認。

1月23日上午10時許，45歲女潛水教練獨自到小琉球大福漁港附近自由潛水，之後便失去蹤影，先生到晚上見太太一直未返家，著急報案，不過消防人員經多日搜尋仍未發現其蹤影。

今天清晨一名屏東縣滿州鄉居民在出風鼻岸際聞到一股惡臭味，發現疑似有具屍體，趕緊報警。由於現場地勢崎嶇、車輛難以通行，海巡人員與消防人員徒步數小時才合力將遺體搬運至車輛可通行區域。

經初步特徵比對，其身上穿著潛水衣繡有名字，與23天前失蹤的女教練源徵相符，已通知家屬確認，並由檢警單位依程序辦理相驗及相關鑑識作業。

當地居民表示，因洋流關係，過去曾發生墾丁潛水客失事後往北漂到台東一帶沿海事件。沒想到這次竟有失事潛水客從西岸的小琉球，繞過恆春半島漂到東岸的出風鼻。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

屏東小琉球一名女潛水教練1月23日下水後失蹤，今天在屏東縣滿州鄉被發現。圖／海巡提供
小琉球 屏東縣 教練

