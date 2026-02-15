國道逼車還一路追到市區亮槍 新店警火速攔車扣2槍逮2嫌

21歲蔡男今晨開車行經國道3號時遭惡意逼車及亮槍恐嚇。蔡男嚇得下衝到派出所報警。新店警調閱監視器鎖定開車的23歲王男涉案，半小時後在新店市區將該車攔下，逮捕23歲王姓駕駛及21歲楊男，起獲2把瓦斯鎮暴槍，詢後依恐嚇及社維法函送。

據了解，蔡男今天凌晨3時許慌張地至新店分局安和派出所報案，表示開車行經國道3號北上時，突遭1輛車惡意逼車，蔡男開下交流道後對方還尾隨，當蔡男行經新店區環河路與中正路口停等紅燈時，對方車上乘客竟掏出槍枝恐嚇，蔡男嚇得趕緊開到安和派出所報警。