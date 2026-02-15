國道逼車還一路追到市區亮槍 新店警火速攔車扣2槍逮2嫌
21歲蔡男今晨開車行經國道3號時遭惡意逼車及亮槍恐嚇。蔡男嚇得下衝到派出所報警。新店警調閱監視器鎖定開車的23歲王男涉案，半小時後在新店市區將該車攔下，逮捕23歲王姓駕駛及21歲楊男，起獲2把瓦斯鎮暴槍，詢後依恐嚇及社維法函送。
據了解，蔡男今天凌晨3時許慌張地至新店分局安和派出所報案，表示開車行經國道3號北上時，突遭1輛車惡意逼車，蔡男開下交流道後對方還尾隨，當蔡男行經新店區環河路與中正路口停等紅燈時，對方車上乘客竟掏出槍枝恐嚇，蔡男嚇得趕緊開到安和派出所報警。
新店警方獲報調閱監視器鎖定涉案車輛車號，半小時後在新店區寶慶街發現該車立即上前喝令下車受檢，逮捕開車的王男及乘客楊男，隨後在車上起出2把鎮暴槍。王男供稱是對方先逼車他情緒失控才會掏槍示威。警方詢後將2人依恐嚇、違反社維法函送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。