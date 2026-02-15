小年夜傳憾事！彰化婦失蹤落水 被發現「面朝下」喪命

彰化縣福興鄉東螺溪今天上午10時38分警消接獲民眾報案，發現橋下有一具面部朝下的浮屍，初步調查，死者為59歲余姓女子，已明顯死亡，現場交由員警及家屬處理後續事宜。

彰化消防局獲報後，隨即派遣各式消防車輛5輛、救護車1輛、船艇2艘及無人機，共9名消防人員趕赴現場。並出動無人機空拍搜救，漢寶分隊搜救人員以吊掛船艇下水進行打撈；浮屍於上午11時30分順利打撈上岸，但已明顯死亡，警方調查死者為59歲余姓女子，已聯繫到家屬處理後續事宜。

鹿港警分局說，經清查失蹤人口系統，發現死者與失蹤人口余婦穿著、特徵相符，經通知家屬至彰化現場指認死者身分，至於全案詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980