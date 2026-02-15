快訊

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷 搶救後傷重不治

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

小年夜趕工？台南市安南區九份子一處建案工地今下午發生工地意外，一名年約60歲的傅姓工人在1樓內部施工時，疑遭廢棄物砸傷頭部，當場頭破血流、失去生命徵象，消防局獲報派員前往救援，已緊急將男子送醫搶救，傷重不治。

消防局今下午約1點半接獲民眾報案，安南區永續路與宜居二路口一處工地發生意外，派遣安南消防分隊2車5人前往救援，抵達現場時，發現一名工人倒臥在地，頭部受重創，疑似遭工地內廢棄物砸傷，當場失去呼吸心跳，救護人員緊急實施急救，並將男子送往永康奇美醫院搶救中。

據了解，該工地今天小年夜仍積極趕工，2名工人在1樓電梯井拿砂輪機割電梯井牆壁突出鋼筋時，泥作工疑不慎把磁磚廢料丟入電梯井內，並打中傅姓工人頭部，導致傅男當下昏迷流鼻血，一旁工人見狀趕緊報案，目前工地相關人員已趕往醫院了解，詳細事故發生原因仍待勞檢所等單位進一步調查釐清。

台南安南區一處工地今下午傳出意外，年約60歲男子疑在電梯井內遭廢棄物砸傷，命危搶救後傷重不治。圖／民眾提供
台南安南區一處工地今下午傳出意外，年約60歲男子疑在電梯井內遭廢棄物砸傷，命危搶救後傷重不治。圖／民眾提供

