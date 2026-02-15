台東工地小年夜火警 男子一氧化碳中毒送醫

台東市中正路一處正在施工的大樓工地，今天下午1時許突然起火，工地現場竄出濃煙，消防局接獲報案後派員前往，火勢迅速控制。目擊的男子雖然意識清楚，但經救護人員用儀器檢測後發現其體內一氧化碳濃度過高，有中毒現象，送醫治療觀察。

該名目擊男子表示，事發當時電動工具放在室內充電，不知是否因充電過程發生異常，他當時正準備進屋時，一打開門就看見濃煙密布，立即報警，所幸消防人員趕到場後，很快撲滅火勢。