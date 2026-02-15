防火巷內隨地解放被盯上 通緝犯推開警員狂逃50公尺仍被逮
新北市三重警昨午1時許巡邏時發現39歲吳男在防火巷便溺，警盤查時吳男因自知遭通緝，竟謊報他人身分不料卻被識破，吳男竟推開警員狂奔，跑了50公尺後就被逮，身上還有依托咪酯煙彈及安非他命，詢後被依妨害公務、毒品及通緝等罪嫌送辦。
據了解，三重分局警員昨天下午1時許巡邏行經文化南路時，發現1名男子在防火巷內便溺立即上前盤查。不料該名男子見到警方後露出慌張神色，謊稱未帶身分證，並報出他人身分意圖規避查緝。警察覺有異喝令男子交出身分證，經比對後發現該名男子是身背妨害自由及毒品通緝的吳男。
當警員正要逮捕吳男時，吳男竟突然推開警員拔腿狂奔，警員立即尾隨追捕，跑了50公尺後就將吳男壓制逮捕，並在他隨身包包內發現安非他命及依托咪酯煙彈。詢後依毒品、妨害公務案及妨害自由通緝、毒品通緝罪嫌移送法辦。
