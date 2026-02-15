影／新北男開車左轉未禮讓行人 5歲女童過馬路遭撞倒...驚悚畫面曝光

新北市37歲劉男昨晚6時許開車行經三峽區學成路左轉大德路，此時5歲許姓女童與家人正要過馬路，不料女童突然快步跑過斑馬線，當場被劉男撞倒，所幸僅輕微擦挫傷無生命危險。三峽警針對劉男未停讓行人行為開出1萬8000元至3萬6000元罰單。

據了解，被撞的許姓女童昨晚6時許與家人走在三峽大德路的斑馬線上，開車的沿學成路行駛要左轉大德路，許姓女童突然快步跑過斑馬線欲至對向，被左轉的劉男撞上當場倒地。