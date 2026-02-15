聽新聞
影／命大！台中騎士遭計程車撞飛 人似「斷線風箏」旋轉墜地幸無大礙
台中市黃姓男子今天清晨騎機車行經西屯區時，一輛計程車左轉未禮讓直行，黃反應不及，遭計程車撞飛半空中，黃男像「斷線風箏」，在半空旋轉幾圈後才墜地，幸好救護車到場時，黃男僅多處擦挫傷，意識仍清楚，警方後續追蹤，黃無生命危險，詳細肇因將待後續釐清。
第六警分局在今天清晨6時許獲報，西屯區漢口路、寧夏路發生一起計程車撞機車的交通事故，經查，案發時吳姓男子（61歲）駕駛計程車在路口左轉時，疑未禮讓直行騎機車的黃姓男子（33歲）先行，導致黃男被撞飛半空。
有用路人行經該處，以行車紀錄器拍下案發經過，拍到撞擊時，黃男噴飛半空中，人像斷線風箏，在半空旋轉幾圈後才墜地，場面怵目驚心，網友還將影片上傳社群平台Threads，批評計程車司機「這計程車有這麼趕嗎？」
台中市消防局獲報到場，黃男仍意識清楚、全身有多處擦挫傷、骨盆疼痛等傷勢，已送往中國醫藥大學附設醫院急救，經後續追蹤，黃男無生命危險，仍在住院觀察。
警方對吳男施以酒測，沒有酒精濃度，初判是轉彎車未禮讓直行車釀禍，吳男是否涉及傷害等其他刑事責任，鑑定單位釐清肇因後調查。
