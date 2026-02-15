小年夜傳憾事！ 台南善化車輛起火 1男子斜躺駕駛座已成焦屍

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

<a href='/search/tagging/2/台南' rel='台南' data-rel='/2/177262' class='tag'><strong>台南</strong></a>善化區善美七路與善福大道交叉路口今早發生一起火燒車案件，<a href='/search/tagging/2/消防員' rel='消防員' data-rel='/2/103537' class='tag'><strong>消防員</strong></a>趕抵現場時整台車已陷入火海，且車內駕駛座還發現一具焦屍斜躺在椅背上，全案目前交由警方僅一步釐清案情。圖／民眾提供
台南善化區善美七路與善福大道交叉路口今早發生一起火燒車案件，消防局獲報派遣5車10名警義消灌救，消防員趕抵現場時，整台車已陷入火海，且車內汽油一度外漏到一旁的下水溝，好在火勢約20分鐘撲滅，但消防員卻在駕駛座椅背發現一具斜躺焦屍，全案目前交由警方進一步釐清案情。

消防局今早近9點接獲民眾報案，善化區善美七路與善福大道交叉路口，一輛汽車突傳出爆炸聲後起火燃燒，隨即派遣善化消防分隊5車9人及1名義消前往灌救，抵達現場時車輛已全面燃燒，面目全非，火勢撲滅後在駕駛座上發現一具焦屍斜躺在椅背上。

善化警方獲報也隨即到場，經初步調查，確認焦屍為家住台南市東區的一名男性，家屬稍早得知消息悲痛萬分、相當驚訝，不知為何會連人帶車出現在善化，目前正前往派出所了解；男子是否為輕生，全案目前將由警方進一步調查釐清。

消防員 台南

