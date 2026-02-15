影／高雄橋頭野火延燒4小時 居民錄到尾牙宴放煙火釀災
高雄市橋頭新市鎮重劃區昨晚發生火警，疑工程公司在台糖木材堆置區外辦尾牙宴，施放焰火，不慎引燃木材堆置區的雜草釀災。火勢延燒約4小時，今天凌晨撲滅。附近居民拍攝焰火，正巧錄攝到焰火掉落的起火點，確實起火原因由消防局調查。
高雄市消防局表示，昨天晚間近9時，橋頭區經武路和新中二街口發生火警，消防局出動27車61人前往搶救，現場燃燒堆積雜草木枝，燃燒面積初估約1000平方公尺，直到今天凌晨1時30分才撲滅火苗，未造成傷亡。
據了解，這場火警發生前，正好有某工程公司在旁邊辦尾牙宴，筵席結束時燃放高空焰火，也吸引附近大樓居民拍攝焰火，其中有人錄攝的影片中，正錄攝到焰火墜落台糖木材堆置區，小小火苗逐漸擴大，引燃雜草木枝，火勢一發不可收拾，火焰照亮橋頭新市鎮的夜空。
不少居民也貼文反映，因這場火警濃煙上升，令屋內都能聞到濃煙煙味，不得不趕緊關閉窗戶，質疑放煙火有沒有注意安全。直到火勢撲滅後，消防局已經蒐證相關影片，將追究釀災責任。
