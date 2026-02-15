影／高雄父子穿越輕軌軌道 遭輕軌列車擦撞送醫

高雄市前鎮區凱旋四路與瑞田街口今天發生輕軌列車碰撞搭車父子事故。賴姓男子牽小孩穿越輕軌軌道，要趕去另搭輕軌列車，遭進站列車碰撞，父子2人受傷送醫，無生命危險，全案由警方查辦中。

警方獲報輕軌軌道區發生車禍，立即派員到場疏導交通，將賴姓父子送醫後，輕軌交通才恢復正常通行。

警方指出，今天下午近5時，賴姓男子（51歲）帶著8歲的兒子，在前鎮區凱旋四路與瑞田街穿越馬路，到輕軌凱旋瑞田站（C2站）搭車，穿越軌道時，不料另一頭列車進站，正撞上賴姓父子。

據警方了解，賴姓父子要乘順行列車，穿越軌道區，不料不同向的輕軌列車進站，才遭列車撞及。駕駛輕軌T23車次列車進站的司機林姓男子（27歲）趕緊煞車，仍碰撞賴姓父子，父子2人頭部及手腳受傷，送醫治療，無生命危險。