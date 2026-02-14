輸棋起口角濺血 高雄鳳山男持刀傷人反遭圍毆

高雄市鳳山區八仙公園今天晚間有人持美工刀涉嫌傷人。據警方調查，許姓、蔡姓2名男子下棋時，蔡一再輸棋，竟拿美工刀涉嫌劃傷許的頸部和臉、手，但也遭許找人打傷，許、蔡2人送醫，無生命危險，全案由警方查辦。

據了解，許姓男子（68歲）和蔡姓男子（62歲）在鳳山區國泰路一段210巷與長樂街口的八仙公園下棋，蔡姓男子一再輸棋，直到今晚8時左右起口角，不料，蔡姓男子竟亮出美工刀，劃傷許姓男子。許姓男子向另名在場的李姓男子求救，2人聯手打傷蔡男。

警、消據報八仙公園有人衝突受傷，立即趕赴公園，李姓男子已經離去，將許、蔡2人分別送往國軍高雄總醫院、高雄長庚醫院治療，已無大礙。