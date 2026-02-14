聽新聞
0:00 / 0:00
輸棋起口角濺血 高雄鳳山男持刀傷人反遭圍毆
高雄市鳳山區八仙公園今天晚間有人持美工刀涉嫌傷人。據警方調查，許姓、蔡姓2名男子下棋時，蔡一再輸棋，竟拿美工刀涉嫌劃傷許的頸部和臉、手，但也遭許找人打傷，許、蔡2人送醫，無生命危險，全案由警方查辦。
據了解，許姓男子（68歲）和蔡姓男子（62歲）在鳳山區國泰路一段210巷與長樂街口的八仙公園下棋，蔡姓男子一再輸棋，直到今晚8時左右起口角，不料，蔡姓男子竟亮出美工刀，劃傷許姓男子。許姓男子向另名在場的李姓男子求救，2人聯手打傷蔡男。
警、消據報八仙公園有人衝突受傷，立即趕赴公園，李姓男子已經離去，將許、蔡2人分別送往國軍高雄總醫院、高雄長庚醫院治療，已無大礙。
警方初步了解，是2人下棋起衝突，將蔡、許2人分別依殺人未遂、傷害罪嫌移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。