立院改美台ART恐引川普報復 學者：期待用民意討價還價不切實際

北市彩券行報喜！他買大樂透「對中7注春節大紅包」 爽賺500萬元

輸棋起口角濺血 高雄鳳山男持刀傷人反遭圍毆

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市鳳山區八仙公園今天晚間有人持美工刀涉嫌傷人。據警方調查，許姓、蔡姓2名男子下棋時，蔡一再輸棋，竟拿美工刀涉嫌劃傷許的頸部和臉、手，但也遭許找人打傷，許、蔡2人送醫，無生命危險，全案由警方查辦。

據了解，許姓男子（68歲）和蔡姓男子（62歲）在鳳山區國泰路一段210巷與長樂街口的八仙公園下棋，蔡姓男子一再輸棋，直到今晚8時左右起口角，不料，蔡姓男子竟亮出美工刀，劃傷許姓男子。許姓男子向另名在場的李姓男子求救，2人聯手打傷蔡男。

警、消據報八仙公園有人衝突受傷，立即趕赴公園，李姓男子已經離去，將許、蔡2人分別送往國軍高雄總醫院、高雄長庚醫院治療，已無大礙。

警方初步了解，是2人下棋起衝突，將蔡、許2人分別依殺人未遂、傷害罪嫌移送法辦。

徐姓男子（左）遭蔡姓男子（右二）涉嫌持美工刀劃傷，警方到場了解內情。記者林保光／翻攝
八仙 衝突 殺人未遂

