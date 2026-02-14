快訊

大園連棟鐵皮倉庫全面燃燒 93名消防弟兄、40輛車全力搶救中

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

今晚近9時，大園區國際路三段845巷內一處連棟鐵皮倉庫驚傳火警，由於倉庫內堆放機械、農具還有柴油等易燃物，火勢迅速蔓延、建築物全面燃燒，桃市市消防局據報，出動18支分隊共93名救難救護人員趕往搶救，所幸搜救後確認無人受困，火勢迄今尚未熄滅，起火原因待釐清。

119勤指中心今晚8時53分接獲報案，指稱大園區國際路三段845巷內有處連棟式鐵皮倉庫，有處角落先是竄出濃煙，隨即竄出火苗，火勢在強風助長下迅速向外竄燒，當第三救災救護大隊的分隊率先於20時56分抵達現場時，地上一層的鐵皮結構已陷入一片火海，漆黑的夜空中佈滿赤紅火舌與滾滾黑煙，情勢一度相當危急。

指揮官初步查詢得知，起火的倉庫內無人留守，但是存放大量精密機器、農具，並含有少量的柴油與機油等易燃液體；這些油品在火場中產生高度助燃效應，導致火勢極為猛烈，並不時傳出異味與不時出現的爆炸聲響，現場布署多條水線，分別從倉庫四周進行包夾阻絕，嚴防火勢進一步擴大至鄰近建築。

消防局對此不敢大意，加派各分隊大批人車趕往馳援，包括內壢、埔子、大園、大有、大林、大竹、局本部、山腳、平鎮、桃園、特搜大隊、竹圍、第一、第二及第三搜救救助分隊、第三救災救護大隊、蘆竹及青埔等18支分隊各式消防車40輛、93名救難救護人員，目前仍在現場全力灌救中。

