北市計程車火燒車 運將「外套滅火」雙手反被燙傷
台北市一輛計程車今天晚上行徑忠孝東路二段時，不明原因引擎蓋突然竄火，駕駛立刻停車並脫下外套試圖滅火，沒成功手反而被燙傷，火越燒越大，消防隊趕抵迅速拉水線撲滅，救護人員在場協助包紮曾男傷勢，起火原因待後續釐清。
中正一警方14日晚上8時35分獲報，忠孝東路二段123號前有火燒車，趕抵現場是一輛計程車引擎蓋自燃。
詢問駕駛50歲曾姓男子，他稱行駛至該處時，引擎蓋突然冒出煙霧並起火燃燒，立刻停車、下車查看報警，期間想及時滅火，脫下外套「打火」但沒成功。
消防隊獲報立刻拉水線，不到10分鐘就撲滅火勢，現場發現曾男雙手手掌有局部燙傷，經救護人員包紮後表示無需送醫；詳細起火原因待後續釐清。
