快訊

立院改美台ART恐引川普報復 學者：期待用民意討價還價不切實際

北市彩券行報喜！他買大樂透「對中7注春節大紅包」 爽賺500萬元

財神爺情人節上班了！大樂透頭獎一注獨得1.9億元 獎落這縣市

北市計程車火燒車 運將「外套滅火」雙手反被燙傷

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市一輛計程車今天晚上行徑忠孝東路二段時，不明原因引擎蓋突然竄火，駕駛立刻停車並脫下外套試圖滅火，沒成功手反而被燙傷，火越燒越大，消防隊趕抵迅速拉水線撲滅，救護人員在場協助包紮曾男傷勢，起火原因待後續釐清。

中正一警方14日晚上8時35分獲報，忠孝東路二段123號前有火燒車，趕抵現場是一輛計程車引擎蓋自燃。

詢問駕駛50歲曾姓男子，他稱行駛至該處時，引擎蓋突然冒出煙霧並起火燃燒，立刻停車、下車查看報警，期間想及時滅火，脫下外套「打火」但沒成功。

消防隊獲報立刻拉水線，不到10分鐘就撲滅火勢，現場發現曾男雙手手掌有局部燙傷，經救護人員包紮後表示無需送醫；詳細起火原因待後續釐清。

台北市忠孝東路一輛計程車今天晚上不明原因火燒車。記者翁至成／翻攝
台北市忠孝東路一輛計程車今天晚上不明原因火燒車。記者翁至成／翻攝
台北市忠孝東路一輛計程車今天晚上不明原因火燒車。記者翁至成／翻攝
台北市忠孝東路一輛計程車今天晚上不明原因火燒車。記者翁至成／翻攝
台北市忠孝東路一輛計程車今天晚上不明原因火燒車。記者翁至成／翻攝
台北市忠孝東路一輛計程車今天晚上不明原因火燒車。記者翁至成／翻攝
駕駛曾姓男子一度脫下外套試圖滅火，沒成功手反而被燙傷。記者翁至成／翻攝
駕駛曾姓男子一度脫下外套試圖滅火，沒成功手反而被燙傷。記者翁至成／翻攝

成功 計程車 消防隊

延伸閱讀

勞斯萊斯打造「Phantom Arabesque」中東客製車　首度引擎蓋全雷射雕刻漆面

北市里長遭地方人士性騷 警方今凌晨搜索偵訊並函送北檢偵辦

台東春節交通懶人包！計程車加價、公車除夕夜異動全整理

10噸大車司機免跑警局了 北市警首創大貨車通行證「線上核發」

相關新聞

中科院嘉義i029工地鷹架突倒塌 5名工人高空墜落…骨折輕重傷送醫

國家中山科學院在嘉義i029新建工程今天委託包商拆鷹架，工地位於水上鄉中庒營區對面，工人疑似未依照拆鷹架工法，施工過程整...

曾有陌生人到訪？宜蘭包裹爆炸案釀姊弟受傷 現場查扣疑引爆用電路板

宜蘭市黎明路一處民宅今天中午發生氣爆案件，造成7旬洪姓姊弟受傷，沒有生命危險。警方在現場採證，發現疑似引爆的電路板，附近...

北市計程車火燒車 運將「外套滅火」雙手反被燙傷

台北市一輛計程車今天晚上行徑忠孝東路二段時，不明原因引擎蓋突然竄火，駕駛立刻停車並脫下外套試圖滅火，沒成功手反而被燙傷，...

影／嚇壞路人！醉男持菜刀街上閒晃 警到場壓制送醫

新北市粘姓男子今天下午酒醉後涉持菜刀在板橋區街頭閒晃，嚇壞路過民眾並報案，海山警方迅速趕抵當場壓制並由救護車送醫，警方並...

神岡泰籍男騎微電車自撞電線桿 傷重送醫抽血驗酒精

台中市神岡區今日下午發生一起離奇車禍。一名40歲泰國籍移工騎乘微型電動二輪車時，在沒有與任何車輛發生碰撞的情況下，不明原...

王定宇陪子弟兵拜票 貼文竟遭網友嗆燒死總統、兒子…警方偵辦中

民進黨立委王定宇今中午11時在臉書PO出陪同子弟兵卓佩于，在東區崇德市場向市民賀歲拜票訊息後，隨即有名網友在留言區，揚言...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。